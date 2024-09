Le Soudan lance une campagne pour lutter contre l’épidémie de choléra

KHARTOUM, 22 septembre (Xinhua) — Le ministre soudanais de la Santé, Haitham Mohamed Ibrahim, a annoncé dimanche le lancement d’une campagne d’un mois pour lutter contre l’épidémie de choléra.

La décision de lancer la campagne a été prise lors d’une réunion urgente du comité supérieur des urgences sanitaires et humanitaires à Kassala, la capitale de l’État de Kassala, dans l’est du Soudan, a déclaré le ministre dans un communiqué.

Il a déclaré que la campagne vise à lutter contre le choléra, à améliorer la réponse à la maladie dans les États, à unifier les efforts, à utiliser les capacités disponibles et à maximiser le rôle de la communauté, en mettant l’accent sur l’assainissement de l’environnement.

Les programmes de la campagne comprennent la vaccination, la lutte antivectorielle, les interventions en matière de santé environnementale, le contrôle des aliments et la purification de l’eau, en plus de la sensibilisation aux dangers du choléra et des activités de promotion de la santé, a-t-il noté.

Dans le même temps, le ministre soudanais de la Santé a déclaré que 12 896 cas de choléra, dont 388 décès, ont été enregistrés à travers le pays jusqu’à présent.

Selon le ministre, neuf États ont été touchés par l’épidémie de choléra, notamment Kassala, Gedaref, la mer Rouge, le Nil, l’État du Nord, Khartoum, Gezira, le Nil Blanc et Sinnar.

Le 17 août, le ministre soudanais de la Santé a officiellement déclaré une épidémie de choléra. Il a attribué la propagation de la maladie à la détérioration des conditions environnementales causée par la guerre et à l’utilisation d’eau insalubre.

Depuis le début des combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en avril 2023, des épidémies telles que le choléra, le paludisme, la rougeole et la dengue se sont propagées, entraînant des centaines de décès.

Le conflit a fait au moins 16 650 morts et déplacé des millions de personnes, selon les estimations de l’ONU. ■