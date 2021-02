Le Soudan fait flotter sa monnaie, dans le cadre des mesures de révision de l’économie

LE CAIRE (AP) – Le Soudan a pris la décision sans précédent mais attendue de faire flotter sa monnaie dimanche, répondant à une demande majeure d’insinuations financières internationales pour aider les autorités de transition à remanier une économie en difficulté.

Cette introduction en bourse est la mesure économique la plus audacieuse prise par le gouvernement de transition qui a dirigé le pays africain après qu’un soulèvement populaire a conduit au renversement par l’armée de l’autocrate Omar el-Béchir en avril 2019.

Le dollar américain s’échangeait à plus de 350 livres pour un dollar sur le marché noir, tandis que son taux officiel était de 55 livres pour un dollar.

La monnaie du Soudan va désormais fluctuer en fonction de l’offre et de la demande, selon un communiqué de la Banque centrale. Il a déclaré que l’introduction en bourse faisait partie des mesures prises par le gouvernement de transition pour aider à stabiliser l’économie du pays.

Le Soudan est confronté depuis des années à toute une série de problèmes économiques, notamment un énorme déficit budgétaire et des pénuries généralisées de produits essentiels et la flambée des prix du pain et d’autres produits de base. Le pays a une dette de 70 milliards de dollars et son inflation annuelle a dépassé les 300% le mois dernier.

Le pays a été plongé dans une crise économique lorsque le sud riche en pétrole a fait sécession en 2011 après des décennies de guerre, emportant plus de la moitié des revenus publics et 95% des exportations.