Alors que la guerre civile au Soudan entre dans son sixième mois, les civils sont confrontés à une crise humanitaire colossale alors que les fonds de secours diminuent et que les restrictions imposées par l’armée étouffe leur acheminement, ont déclaré à Al Jazeera des groupes humanitaires et des militants.

Duaa Tariq, une militante soudanaise toujours présente dans la capitale Khartoum, a parlé à Al Jazeera du changement perceptible à mesure que s’installe le manque de nutrition adéquate, affirmant que de nombreuses personnes ne peuvent manger qu’un seul repas par jour. « Les visages des gens deviennent très pâles et la faim frappe », a-t-elle déclaré. « Et il n’y a aucune nouvelle d’aide [coming]. OING [international non-governmental organisation] le soutien est également très faible et cela a tué l’esprit de nos bénévoles.

Parallèlement à la hausse de la faim, Médecins sans frontières, également connue sous son acronyme français MSF, prévient que le secteur médical soudanais est au bord de l’effondrement complet. MSF fournit à cinq hôpitaux de Khartoum soit du matériel médical, soit des spécialistes internationaux, soit les deux.

Abandonner les bénévoles locaux

La guerre entre l’armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide a fracturé le pays et mis au moins 24 millions de personnes – plus de la moitié de la population – a cruellement besoin d’aide, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Presque six million des personnes ont été déracinées de leurs foyers et sont désormais déplacées à l’intérieur du pays ou ont fui le pays.

Dès le début des combats en avril, les comités de résistance soudanais – un réseau de groupes de quartier au cœur du mouvement pro-démocratie – ont créé des cliniques de fortune.

Ces « salles d’urgence » sont dotées de bénévoles qui administrent les premiers soins, trouvent les médicaments et transportent les blessés et les malades vers les quelques hôpitaux encore en activité dans la capitale Khartoum.

Les volontaires comptaient au début sur leurs amis et leurs proches de la diaspora pour financer leurs activités, ainsi que sur l’argent des groupes humanitaires internationaux. Mais à mesure que les financements se tarissent, certains militants locaux fuient Khartoum – où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines – après avoir perdu l’espoir que les groupes humanitaires soutiendront leurs efforts.

« Seul un tiers de l’appel humanitaire global a été financé et nous sommes dans les dernières semaines de l’année », a déclaré Carter du NRC à propos du financement de l’aide.

« De nombreuses ressources sont déjà épuisées… les intervenants de première ligne et les organisations opérationnelles n’ont tout simplement pas de ressources », a-t-il ajouté.

Fournitures d’aide à l’étouffement

De nombreux déplacés soudanais ont fui vers les villes de l’est contrôlées par l’armée, où une certaine aide est disponible, mais ceux qui vivent sous le commandement des RSF ont été abandonnés, ont déclaré à Al Jazeera trois travailleurs humanitaires.

Tous trois ont blâmé l’armée, qui a consolidé son contrôle sur l’aide humanitaire depuis sa capitale administrative de facto, Port Soudan, au bord de la mer Rouge, et qui restreint encore davantage l’accès aux zones des RSF, mettant ainsi en danger d’innombrables vies.

« La majeure partie de l’aide parvient aux populations vivant dans les zones contrôlées par l’armée, à l’est du Soudan, et très peu d’aide est autorisée. [into RSF-controlled areas]», a déclaré William Carter, directeur national du Conseil norvégien pour les réfugiés au Soudan. « Ce qui passe n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. »

Par exemple, MSF a déclaré dans un communiqué de presse du 18 octobre qu’elle avait dû suspendre son soutien aux opérations chirurgicales à l’hôpital universitaire Bashair, dans le sud de Khartoum, après que l’armée a arrêté la livraison de matériel chirurgical.

Des centaines de patients nécessitant une chirurgie traumatologique n’ont pas de chance et des femmes enceintes nécessitant une césarienne ont été orientées vers l’hôpital turc, qui ne dispose que de fournitures pour deux à trois semaines, a prévenu Michel Hofman, coordinateur des opérations de MSF.

Le porte-parole de l’armée, Nabil Abdullah, n’a pas répondu aux questions d’Al Jazeera quant à savoir si l’armée limitait les livraisons d’aide.

Pas d’alternative

La restriction de l’aide aux zones contrôlées par les RSF pousse les civils à compter sur le groupe pour obtenir de l’aide, malgré son rôle dans la création de la crise humanitaire, a déclaré Tariq, le volontaire à Khartoum.

« [The RSF] avancent partout [in the city] et maintenant ils nourrissent aussi les gens et réparent le courant [stations]», a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « Ils donnent même de l’argent aux gens. »

Depuis le début de la guerre, les RSF ont tué sans discernement des civils et pillé des maisons, des banques et des entreprises. Ils ont même transformé les hôpitaux en avant-postes militaires.

La plupart des civils de Khartoum détestent le groupe pour ses actions. Mais RSF semble tenter de restaurer une partie de sa crédibilité en venant en aide aux populations, selon Kholood Khair, expert soudanais et directeur fondateur du groupe de réflexion Confluence Advisory.

« Je pense que RSF crée les conditions [where people must rely on them] et le groupe compte absolument [on this strategy] comme une voie vers [earn] retrouver une sorte de légitimité », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Le 15 octobre, RSF a diffusé une vidéo sur X montrant ses combattants ouvrant un hôpital et distribuant de l’aide médicale à Omdurman, qui fait partie du grand Khartoum. Trois jours plus tard, les États-Unis accusaient RSF d’avoir bombardé des quartiers résidentiels de la région, ainsi qu’ailleurs dans le pays.

Malgré leurs abus, Tariq s’attend à ce que davantage de personnes à Khartoum acceptent l’aide du groupe.

« Après six mois traumatisants, les gens ont oublié à quel point [the war with the RSF] commencé », a-t-elle déclaré. « Maintenant, les gens essaient simplement de survivre. »