Le Soudan est impliqué dans une guerre civile « des plus brutales », selon le chef de l’aide humanitaire de l’ONU

Le Soudan semble être plongé dans une guerre civile « de la nature la plus brutale » et le monde a besoin d’un nouveau forum pour des pourparlers en vue d’un cessez-le-feu, a déclaré lundi le chef humanitaire des Nations Unies à l’Associated Press.

Martin Griffiths a pris la parole lors de la rencontre des dirigeants régionaux en Éthiopie voisine à la suite de l’échec des pourparlers de paix en Arabie saoudite en juin. L’Egypte dit qu’elle accueillera jeudi des dirigeants des voisins du Soudan en quête de paix, avec peu de détails.

« Nous n’avons pas de lieu, de forum, où les deux parties sont présentes … où nous pouvons négocier le type d’accords de base dont nous avons besoin pour déplacer les fournitures et les personnes », a déclaré Griffiths. Il a qualifié le Soudan d’endroit le plus difficile au monde pour les travailleurs humanitaires en termes d’accès et a averti que la crise ne ferait qu’empirer à mesure que les combats s’étendraient à de nouvelles régions.

LES ÉTATS-UNIS EXHORTONS LES PARTIES GUERREUSES DU SOUDAN À REPRENDRE LES POURPARLERS DE CESSEZ-LE-FEU ALORS QUE LES EFFORTS DE PAIX S’EFFONDRENT

« Nous devons recréer l’architecture que nous avions pendant un certain temps à Djeddah », a-t-il déclaré à propos des pourparlers sous médiation saoudienne et américaine. Il a qualifié ces discussions de « très maladroites, très chronophages », mais a déclaré au moins « qu’elles ont produit de véritables mouvements » pour faciliter l’accès à l’aide.

Le Soudan a sombré dans le chaos après que des combats ont éclaté entre le chef de l’armée, le général Abdel-Fattah Burhan, et son rival, le général Mohammed Hamdan Dagalo, commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, le 15 avril.

L’armée et RSF ont convenu d’au moins 10 cessez-le-feu temporaires, mais tous ont échoué. Riyad et Washington, en ajournant les négociations, ont accusé les deux forces de ne pas respecter les accords.

Le conflit a tué plus de 3 000 personnes et blessé plus de 6 000 autres, a déclaré le mois dernier le ministre soudanais de la Santé, Mohammed Ibrahim, et a averti que le véritable nombre de morts serait probablement bien plus élevé. Plus de 2,9 millions de personnes ont fui leur foyer.

« Si j’étais soudanais, j’ai du mal à imaginer qu’il ne s’agit pas d’une guerre civile… des plus brutales », a déclaré le chef humanitaire de l’ONU. « Une partie de cela est que ce n’est pas limité à un seul endroit, ça se propage, c’est viral… c’est une menace pour l’État lui-même… et si cela ne se qualifie pas pour être une guerre civile, je ne sais pas ce qui se passe.

L’ARMEE SOUDANAISE APPELLE A L’ENREGISTREMENT DES JEUNES POUR COMBATTRE LA FORCE PARAMILITAIRE RIVALE

Griffiths a déclaré qu’il était urgent de créer un forum pour faciliter l’accès humanitaire et les cessez-le-feu locaux afin que les camions et les marchandises puissent entrer dans des zones spécifiques. Tout nouveau forum devrait avoir une plus grande représentation des organisations humanitaires, a-t-il déclaré.

Dans la capitale soudanaise, les troupes des RSF semblent avoir le dessus dans les rues, ayant réquisitionné des maisons civiles et les ayant transformées en bases opérationnelles. L’armée a riposté par des frappes aériennes qui ont frappé des zones résidentielles et parfois des hôpitaux.

Dans la région occidentale du Darfour, l’autre épicentre du conflit, des villages entiers ont été envahis par les combattants des RSF et leurs milices alliées, forçant des dizaines de milliers d’habitants à fuir vers le Tchad voisin.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans la province du Darfour occidental, les combats se sont transformés en violence ethnique, ont déclaré des responsables de l’ONU, les RSF et les milices arabes ciblant des tribus non arabes. Des militants et des chefs tribaux de la province affirment que des habitants ont été tués, des femmes et des filles violées et des propriétés pillées et incendiées.