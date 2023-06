Le Soudan entame un cessez-le-feu avant une conférence d’annonce de contributions pour collecter des fonds pour l’aide humanitaire

LE CAIRE (AP) – Les parties belligérantes du Soudan ont entamé un cessez-le-feu dimanche matin après deux mois de combats qui ont plongé la nation africaine dans le chaos.

Les habitants de la capitale, Khartoum, et de sa ville voisine d’Omdurman ont fait état d’un « calme relatif » dans les premières heures du cessez-le-feu dimanche matin, après de violents affrontements signalés la veille.

La trêve de trois jours a précédé une conférence d’engagement que l’ONU et d’autres nations organiseront lundi pour lever des fonds pour couvrir les besoins humanitaires du Soudan.

L’ONU affirme avoir reçu moins de 16% des 2,57 milliards de dollars nécessaires pour aider les personnes dans le besoin au Soudan en 2023. 470 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les réfugiés dans la région de la Corne de l’Afrique, a-t-elle déclaré.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont annoncé l’accord de cessez-le-feu samedi. Tous deux ont mené des efforts diplomatiques internationaux concertés pour arrêter la guerre au cours des deux derniers mois.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont déclaré dans un communiqué conjoint que l’armée et son groupe paramilitaire rival, les Forces de soutien rapide, avaient convenu d’arrêter les combats et de « s’abstenir de rechercher un avantage militaire pendant le cessez-le-feu ».

Le Soudan a plongé dans le chaos après des mois d’aggravation des tensions entre les généraux rivaux qui ont explosé en combats ouverts, à la mi-avril, à travers le pays, la capitale, Khartoum et la région occidentale du Darfour portant le poids du conflit armé.

Les combats ont transformé Khartoum et d’autres zones urbaines en champs de bataille. Plus de 3 000 personnes ont perdu la vie et plus de 6 000 autres ont été blessées, selon le ministre de la Santé Haitham Mohammed Ibrahim. Il a forcé plus de 2,2 millions de personnes à fuir leur foyer vers des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan et vers les pays voisins.

Le cessez-le-feu était la dernière d’une série de tentatives de trêve, négociées par les États-Unis et l’Arabie saoudite, qui n’ont pas réussi à arrêter les combats, les méditants accusant les deux parties belligérantes de violations répétées.

La situation humanitaire dans ce pays ravagé par la guerre s’est aggravée. Au moins 24,7 millions de personnes – plus de la moitié de la population du pays – ont besoin d’aide humanitaire. Et plus de 100 000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère avec complications médicales d’ici la fin de l’année, a averti vendredi l’Organisation mondiale de la santé.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré qu’elle avait besoin de 145 millions de dollars pour répondre aux besoins sanitaires croissants des personnes touchées par le conflit à l’intérieur du Soudan et aider ceux qui ont fui vers les pays voisins.

« L’ampleur de cette crise sanitaire est sans précédent », a déclaré Ahmed Al-Mandhari, directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Il a ajouté que des fonds sont nécessaires de toute urgence pour éviter un effondrement imminent du système de santé soudanais.

Le conflit a détruit l’infrastructure du pays. Cela a également laissé environ 60% des établissements de santé à travers le pays non fonctionnels, au milieu d’une diminution drastique des fournitures médicales, qui ont été détruites ou pillées, selon l’OMS.

L’agence onusienne a déclaré avoir confirmé au moins 46 attaques contre des établissements de santé entre le 15 avril et le 8 juin.

