Le Soudan du Sud suspend le dragage de la rivière Naam et des zones humides du Sudd

JUBA, Soudan du Sud (AP) – Le président du Soudan du Sud a ordonné samedi la suspension de toutes les activités liées au dragage dans le pays jusqu’à ce que des études fondées sur des preuves soient menées sur leurs communautés environnantes et les écosystèmes dont elles dépendent.

L’annonce de Salva Kiir Mayardit, qui a été faite lors de son discours à l’occasion du 11e anniversaire de l’indépendance du pays, signifie que le projet de dragage sur la rivière Bahr el Ghazal-Naam, approuvé par le cabinet l’année dernière, et le projet centenaire du canal Jonglei seront désormais arrêtés .

En mai, le gouvernement de l’État d’Unité a reçu de l’Égypte du matériel de dragage pour le projet sur la rivière Naam, affirmant que cela réduirait les inondations qui ont déplacé des milliers de personnes dans l’État. Cela a suscité de vives critiques de la part des écologistes, des citoyens et des militants qui ont déclaré que le plan entraînerait une catastrophe environnementale et économique, asséchant le Nil blanc du pays et les zones humides du Sudd dont dépendent les agriculteurs et la faune locale.

Mais les responsables gouvernementaux, y compris les vice-présidents du Soudan du Sud, ont fait valoir que le processus de dragage aiderait à ouvrir les rivières à l’activité économique et aiderait à atténuer les inondations qui ont touché la majeure partie du pays.

“Les parties adverses ont avancé des arguments légitimes à la fois pour et contre le dragage”, a déclaré Kiir dans son discours, ajoutant que les études de faisabilité des projets sont primordiales.

Vendredi, des experts en environnement et des universitaires de l’Université de Juba ont appelé le gouvernement à réaliser une étude d’impact environnemental et social avant de draguer les affluents du Nil. Tag Elkhazin, un expert du Nil, a assimilé le soutien sud-soudanais au projet de dragage à une trahison.

“Arrêtez de draguer, ce n’est pas dans votre intérêt, c’est dans l’intérêt d’un pays étranger”, a déclaré le professeur Elkhazin lors d’une présentation virtuelle sur le canal de Jonglei et les ressources en eau au Soudan du Sud. Elkhazin a déclaré que d’autres pays le long du Nil, comme l’Egypte, bénéficieraient de projets de dragage qui détourneraient plus d’eau en amont.

Elkhazin a ajouté que les inondations sont saisonnières et ne devraient pas être une raison pour drainer les affluents du Sudd, ce qui aurait un impact environnemental éternel. Des universitaires et des ingénieurs hydrauliques locaux ont également accusé le gouvernement d’autoriser le dragage à se poursuivre sans consulter le grand public.

Le président Kiir a mis en place un comité de consultation publique et de sensibilisation de 40 membres sur la région du Sudd et le Nil blanc pour discuter des meilleures options pour la gestion des inondations et de l’eau. Il a déclaré qu’une décision sur les projets, soutenue par les citoyens des deux côtés du débat, sera prise une fois que le comité aura publié ses conclusions.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Deng Machol, Associated Press