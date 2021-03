NATIONS UNIES (AP) – Le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge a averti que le Soudan du Sud est «un conflit oublié» confronté à une «crise humanitaire» aggravée par la pandémie, tandis que le chef de l’ONU a averti que 60% de la population dans la nouvelle nation du monde ont «de plus en plus faim».

Le Soudan du Sud a du mal à se remettre de cinq années de guerre qui, selon au moins une étude, ont tué près de 400 000 personnes. Un gouvernement de coalition formé l’année dernière entre le président Salva Kiir et le chef de l’opposition Riek Machar met en œuvre un accord de paix en retard, tandis que des violences meurtrières se poursuivent dans certaines parties du pays.

Robert Mardini, du CICR, qui s’est rendu au Soudan du Sud la semaine dernière, l’a qualifiée de « crise humanitaire la plus complexe du monde ». Et il a déclaré que « nous constatons maintenant, de façon alarmante, de graves pénuries alimentaires et une prévalence largement non quantifiable du COVID-19 qui fait déjà un situation catastrophique encore pire. »

Alors que les hostilités entre les principales parties ont peut-être cessé ou diminué, Mardini a déclaré à l’Associated Press que «les combats avec des partis plus petits et des groupes dissidents et entre les communautés continuent malheureusement de causer la mort, la destruction et le déplacement».

Faisant le tour de l’hôpital du comté d’Akabo, dans l’est de l’État de Jonglei, qui dessert près de 200 000 personnes, Mardini a déclaré avoir vu plusieurs personnes se remettre de blessures par balle, dont des enfants. Il a déclaré qu’ils étaient victimes de violences intercommunautaires endémiques dans le pays et le résultat de rivalités historiques, souvent sur le bétail et la terre mais parfois sur des agendas politiques orchestrés depuis la capitale.

Les blessures d’autres patients étaient beaucoup moins évidentes car elles ont été victimes de viols et d’agressions sexuelles, qui ont explosé dans le conflit, et plusieurs enfants ont été traités pour la malnutrition, certains pour le paludisme en même temps, a déclaré Mardini dans une interview en ligne de La Suisse mercredi.

« Ces cas ne sont que la pointe de l’iceberg », a déclaré Mardini. «Notre évaluation la plus récente montre que la récolte de l’année dernière représentait environ la moitié de ce qu’elle était l’année précédente dans neuf des dix États du pays.

«Et cette fragilité est due non seulement aux conflits, mais aussi à l’impact de la crise actuelle et des catastrophes d’une ampleur épique, les plus récentes inondations de l’année dernière qui ont touché plus d’un million de personnes, et l’État de Jonglei a été l’un des plus touchés», a-t-il déclaré.

Mardini a déclaré que les travailleurs de la Croix-Rouge sur le terrain constatent que de nombreuses communautés, en particulier celles dont les personnes ont été déplacées de leurs maisons, ont peu ou pas d’accès à la nourriture, à l’eau potable ou aux soins de santé.

« Il ne fait aucun doute que la crise actuelle est sur le point de glisser vers quelque chose de beaucoup plus effrayant », a averti Mardini.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré jeudi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la faim causée par le conflit qu’au Soudan du Sud, «la violence sporadique chronique, les conditions météorologiques extrêmes et l’impact économique du COVID-19 ont poussé plus de 7 millions de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë, «Le plus haut niveau depuis que le pays a déclaré son indépendance du Soudan il y a 10 ans.

Les prix des denrées alimentaires sont si élevés, a déclaré Guterres, « qu’une seule assiette de riz et de haricots coûte plus de 180% du salaire quotidien moyen – l’équivalent d’environ 400 dollars ici à New York. »

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a déclaré au conseil qu’il s’était rendu dans l’ouest du comté de Pibor au début du mois de février et qu’il avait entendu ces derniers jours que «dans des circonstances extrêmes, les mères ont recours à nourrir leurs enfants avec la peau d’animaux morts – ou même de la boue».

«C’est une situation désespérée qui appelle une attention urgente», a-t-il déclaré. «La population locale appelle 2021« l’année de la famine ». Et leurs souffrances sont le résultat d’un conflit généralisé et des inondations sans précédent qui se sont produites en 2019 et 2020. Ces personnes sont dans le feu croisé du conflit tout en supportant le poids de la crise climatique. »

M. Mardini, du CICR, a déclaré que les solutions à la crise humanitaire au Soudan du Sud doivent venir de ses dirigeants «et de l’engagement à assurer une paix durable», mais même dans ce cas, la voie du relèvement et du développement sera longue et les besoins humanitaires urgents doivent être satisfaits maintenant.

L’ONU a lancé un appel de 5,5 milliards de dollars immédiatement pour éviter de multiples famines affectant 34 millions de personnes dans plus de trois douzaines de pays, y compris le Soudan du Sud.

Vendredi, le Conseil de sécurité devrait prolonger d’un an le mandat de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, forte de près de 20 000 hommes, au Soudan du Sud. Le projet de résolution dit que son mandat sera «de faire progresser une vision stratégique de trois ans pour empêcher un retour à la guerre civile», de construire la paix aux niveaux national et local et de «soutenir une gouvernance inclusive et responsable et des élections libres, justes et pacifiques. «