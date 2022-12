Le Soudan du Sud enverra 750 soldats pour la force régionale au Congo

JUBA, Soudan du Sud – L’armée sud-soudanaise a déclaré que plus de 700 militaires se rendraient dans l’est du Congo pour rejoindre une nouvelle force régionale afin d’essayer de calmer la dernière insécurité meurtrière là-bas.

Plus tôt cette année, les Nations Unies ont renouvelé un embargo sur les armes contre le Soudan du Sud, citant la poursuite des violences meurtrières alors que le pays met lentement en œuvre un accord de paix de 2018 qui a mis fin à une guerre civile de cinq ans. Des milliers de personnes continuent d’être tuées, selon les autorités locales et les Nations Unies.

Le porte-parole militaire sud-soudanais n’a pas précisé dans combien de temps les troupes seront envoyées dans l’est du Congo. “Les forces sont encore en formation, et elles sont encore au niveau préparatoire”, a-t-il dit.

Plus tôt cette année, les dirigeants de la Communauté de sept nations de l’Afrique de l’Est ont décidé de créer et de déployer une force régionale dans l’est du Congo, où des dizaines de groupes armés sont actifs. Les tensions montent entre les gouvernements du Congo et du Rwanda voisin, chacun accusant l’autre de soutenir certains groupes armés.