Le Soudan du Sud « attaque » des journalistes et des militants qui critiquent l’État

Le Soudan du Sud réprime les journalistes et les militants des droits de l’homme par l’intimidation, la surveillance et la collecte de données, selon un nouveau rapport du Commission des droits de l’homme de l’ONU au Soudan du Sudqui a averti que la répression des libertés pourrait entraver la capacité du pays à organiser des élections crédibles en 2024.

Le Rapport de 57 pages, publié jeudi, comprend des récits de près de 100 violations des droits humains parrainées par l’État, notamment des actes d’intimidation, de harcèlement, de violence, de détention arbitraire et de torture, ainsi que des violences sexuelles contre des femmes journalistes. La commission a déclaré que ces informations étaient corroborées par ses enquêtes indépendantes.

« L’État s’en prend aux journalistes, aux militants et même aux citoyens ordinaires, à tous ceux qui osent discuter de sujets que les autorités peuvent juger sensibles ou critiques à l’égard de leurs positions », a déclaré le commissaire Barney Afako. « [This] Ce traitement compromet gravement les perspectives de paix et de démocratisation au Soudan du Sud.

Le rapport détaille la surveillance invasive et l’ingérence des activités des médias et de la société civile par le service de sécurité nationale du pays, y compris les demandes des autorités de sécurité d’informations détaillées sur les réunions et ateliers organisés par ces groupes, ainsi que les listes des personnes y participant.

Le rapport révèle que les agents de sécurité étaient souvent présents à de telles réunions et dans les salles de rédaction à travers le pays, où ils surveillent et suppriment les informations critiques à l’égard du gouvernement. La commission a déclaré que les médias indépendants n’étaient pas exemptés et a signalé des incidents de cyberattaques et de blocage de sites Web.

« L’intention et l’effet de ces attaques sont de bloquer l’accès à des informations critiques et d’étouffer le débat et la discussion publics », a déclaré Afako, ajoutant que les dirigeants de l’opposition ont également déclaré avoir besoin du consentement pour tenir des assemblées publiques. Le porte-parole du gouvernement du Soudan du Sud n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Soudan du Sud se prépare à des élections en décembre 2024 – les premières depuis qu’il a obtenu son indépendance durement acquise du Soudan en 2011. Les Sud-Soudanais fondaient de grands espoirs sur leur nouvel État, mais celui-ci a sombré dans une guerre civile prolongée entre les factions fidèles à l’État. le président du pays, Salva Kiir, et le chef de l’opposition, le premier vice-président Riek Machar, qui ont joué selon des critères ethniques.

En 2018, les dirigeants ont signé un accord de paix qui a mis fin aux hostilités, mais la paix reste fragile et d’importantes réformes prévues par l’accord sont au point mort, notamment les projets d’un système judiciaire indépendant et d’une nouvelle constitution.

La commission de l’ONU a averti que la répression gouvernementale contre les médias, la société civile et les critiques étouffe la liberté d’expression et de réunion avant les élections et reflète les tactiques utilisées sous le régime de Khartoum, lorsque le pays faisait encore partie du Soudan.

Morris Mabior, un critique sud-soudanais du gouvernement, a été enlevé à son domicile de Nairobi, la capitale kenyane, en février et placé en garde à vue à Juba, où il se trouverait apparemment. Aucune procédure n’a été engagée contre lui.

« C’est une ironie tragique que dans un Soudan du Sud indépendant, les libérateurs qui sont maintenant au gouvernement ne tolèrent pas l’examen public, les opinions critiques et l’opposition politique… cela est contraire à la gouvernance et aux processus démocratiques auxquels aspirent les Sud-Soudanais. « , a déclaré Afako.

L’ONU affirme que de nombreux journalistes et militants qu’elle a interviewés ont pratiqué l’autocensure et évité les sujets importants d’intérêt public. Les enquêtes sur manque de transparence dans la gestion des richesses pétrolières du pays étaient particulièrement sensibles, tout comme les articles qui scrutent l’action du gouvernement dans la crise humanitaire à laquelle le pays est confronté, où environ 76 On estime que % de la population a besoin d’une aide humanitaire.

Ces dernières années, le Soudan du Sud a également été confronté inondation record qui a déplacé des centaines de milliers de personnes.

Les militants ont déclaré au Guardian que le rétrécissement de l’espace civique était préoccupant et qu’ils s’inquiétaient souvent pour leur vie et leur sécurité. « Toute personne qui s’exprime suffisamment peut être torturée ou tuée. Ces cas ne sont pas nouveaux pour nous », a déclaré Paul Deng*, militant en exil.

La commission a appelé le gouvernement du Soudan du Sud à mettre fin au harcèlement des journalistes, des défenseurs des droits et des groupes de la société civile et à renforcer la surveillance de ses services de sécurité.

Il a déclaré qu’il était urgent d’agir sur l’accord de paix, y compris la réforme judiciaire et l’élaboration d’une constitution, mettant en garde dans son rapport : « Organiser des élections sans répondre aux problèmes de sécurité, sans créer un environnement favorable et sans finaliser les arrangements techniques risque d’aggraver les griefs et d’alimenter davantage de violence. »

*Nom modifié pour protéger l’identité