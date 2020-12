LE CAIRE (AP) – Le ministère soudanais de la Justice a déclaré mardi que le Congrès américain avait donné suite à la promesse de Washington de mettre fin au statut de paria du pays africain, en adoptant une législation accordant au Soudan une immunité contre les poursuites judiciaires des Américains contre son implication dans des attaques militantes.

La législation, qui fait partie d’un programme de secours massif que le Congrès a approuvé lundi, a rétabli au Soudan ce que l’on appelle l’immunité souveraine, une mesure qui empêcherait effectivement de futures demandes d’indemnisation d’être déposées contre lui devant les tribunaux américains. Il n’a pas accordé au Soudan l’immunité contre les poursuites de la part des familles des victimes du 11 septembre pour le rôle présumé du pays dans les attaques, a déclaré le ministère dans un communiqué.

La décision du Congrès a plafonné les efforts de l’administration du président Donald Trump pour retirer le Soudan de la liste américaine des États parrains du terrorisme.

La désignation remonte aux années 1990, lorsque le Soudan a brièvement accueilli le chef d’Al-Qaida Oussama ben Laden et d’autres militants recherchés, perdant en même temps son immunité souveraine. Le Soudan aurait également servi de pipeline à l’Iran pour fournir des armes aux militants palestiniens dans la bande de Gaza.

Le retrait du Soudan de la liste noire faisait partie des efforts de l’administration américaine pour que le Soudan normalise ses relations avec Israël. Le Soudan est devenu le troisième pays arabe, après les Émirats arabes unis et Bahreïn, à normaliser ses relations avec Israël au cours des quatre derniers mois. Le Maroc a suivi peu de temps après.

La législation autorise la libération de 335 millions de dollars aux victimes du terrorisme américain et à leurs familles que le Soudan a accepté de verser en compensation aux victimes des attentats à la bombe perpétrés en 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, attentats perpétrés par Al-Qaida alors que Ben Laden vivait Soudan.

«C’est un moment charnière et transformateur de l’histoire mondiale et des affaires étrangères américaines», a déclaré Edith L. Bartley, porte-parole des familles d’Américains tués dans l’attentat à la bombe de l’ambassade américaine à Nairobi, au Kenya. « Le Soudan renonçant à son passé, transformant son gouvernement et prenant des mesures pour devenir une démocratie et un allié fort des États-Unis rend notre monde plus sûr. »

Ellen Bomer, qui est restée aveugle et avec un trouble de stress post-traumatique à la suite des bombardements au Kenya, a déclaré qu’elle tournerait maintenant la page avec le Soudan plus de deux décennies après l’attaque.

« Cela a été un long chemin vers la rédemption et la responsabilité », a-t-elle déclaré. « Nos familles ont attendu longtemps pour ce jour, et nous ne pourrions pas être plus heureux. »

Le Congrès a également inclus une disposition pour payer 150 millions de dollars aux victimes africaines des attentats à la bombe contre l’ambassade qui sont ensuite devenues des citoyens américains, pour régler leurs revendications en suspens contre le Soudan, selon le communiqué du ministère soudanais de la Justice. Cet argent sera payé par le gouvernement américain.

L’accord comprenait également un règlement d’indemnisation pour les victimes du bombardement meurtrier de l’USS Cole en 2000 au port sud du Yémen d’Aden, qui a tué 17 Marines, et pour le meurtre de John Granville, un fonctionnaire de l’Agence américaine pour le développement international, qui a été tué en une fusillade au volant dans la capitale soudanaise de Khartoum en 2008, a annoncé le département d’État en octobre.

La suppression de la désignation de terrorisme ouvre la porte au fragile gouvernement de transition du Soudan pour obtenir les prêts internationaux et l’aide nécessaire pour relancer son économie en difficulté et sauver la transition du pays vers la démocratie.

Le ministère de la Justice a déclaré dans sa déclaration que le Soudan recevrait 1,1 milliard de dollars d’aide directe et indirecte des États-Unis, en plus d’un prêt relais de 1 milliard de dollars à la Banque mondiale pour aider à régler les arriérés du Soudan avec l’institution.

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré qu’il travaillerait avec le Congrès et le gouvernement de transition à Khartoum pour faire avancer les efforts du Soudan pour obtenir un allégement de la dette en 2021.

Le Soudan a une dette extérieure de plus de 60 milliards de dollars, et l’allégement de la dette et l’accès aux prêts étrangers sont largement considérés comme sa porte d’entrée vers la reprise économique.