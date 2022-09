Le Soudan détecte 5 autres cas de monkeypox au milieu des inquiétudes

LE CAIRE (AP) – Le Soudan a annoncé mardi cinq autres cas de virus monkeypox, portant le total à sept patients.

Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué que les nouveaux cas avaient été détectés dans la capitale Khartoum et dans les provinces du Darfour occidental, du Darfour septentrional et de Kassala. La déclaration n’a pas fourni plus de détails.

Quatre des sept cas détectés jusqu’à présent dans le comté se trouvaient dans l’ouest du Darfour, dont le premier patient du virus.

Le système de santé du Soudan a été victime de conflits internes de longue date et de récents bouleversements politiques, ainsi que de l’isolement international. Il serait difficile de gérer une grande épidémie de la nouvelle maladie.

Le virus provient des primates et d’autres animaux sauvages et provoque de la fièvre, des courbatures, des frissons et de la fatigue chez la plupart des patients. Les personnes atteintes de cas graves peuvent développer une éruption cutanée et des lésions sur le visage, les mains et d’autres parties du corps.

La maladie liée à la variole a été couramment trouvée dans certaines parties de l’Afrique centrale et occidentale, avant de se propager à différentes parties du monde.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré en juillet que le monkeypox était une urgence mondiale, soulignant la gravité de l’épidémie.

The Associated Press