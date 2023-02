Le Soudan demande aux Nations unies de lever immédiatement l’embargo sur les armes

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – Le Soudan demande au Conseil de sécurité de l’ONU de lever immédiatement l’embargo sur les armes et les autres sanctions imposées lors des violences dans la région occidentale du Darfour en 2005, affirmant que la sanction n’incluait pas de conditions ni n’obligeait le gouvernement militaire à respecter les critères de l’ONU. L’ambassadeur du Soudan à l’ONU, Al-Harith Idriss Mohamed, a déclaré dans une lettre au conseil diffusée vendredi que les sanctions “ne sont plus pertinentes par rapport à la magnifique réalité sur le terrain au Darfour aujourd’hui par rapport à la situation en 2005”.

“Le Darfour a, pour l’essentiel, surmonté l’état de guerre, ainsi que les défis sécuritaires et politiques antérieurs”, a-t-il déclaré.

Mohamed a déclaré que le gouvernement de transition du Soudan s’est engagé à résoudre les problèmes sociaux et de sécurité restants au Darfour, y compris les affrontements tribaux sporadiques. Il a ajouté que des efforts sont faits pour former et déployer une force conjointe de maintien de la sécurité pour protéger les civils.

Le gouvernement soudanais a demandé à plusieurs reprises au Conseil de sécurité de lever les sanctions, mais cette lettre était beaucoup plus ferme. Il a déclaré que “le Soudan n’acceptera rien de moins que la levée immédiate de ces sanctions sans conditions ni repères”.

Le conflit du Darfour a commencé en 2003 lorsque les rebelles ont pris les armes contre le gouvernement autoritaire de Khartoum alors dirigé par Omar al-Bashir, l’accusant de discrimination et de négligence. L’ONU a précédemment estimé que 00 000 personnes sont mortes dans le conflit et 2,7 millions ont fui leur foyer.

Al-Bashir est recherché par la Cour pénale internationale pour des atrocités présumées au Darfour. Le tribunal a délivré un mandat d’arrêt à son encontre en 2009 pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre et a ajouté le génocide aux chefs d’accusation en 2010.

En avril 2019, Al-Bashir a été évincé après trois décennies au pouvoir. Il est incarcéré à Khartoum, où il fait face à des accusations de corruption et à des accusations liées au renversement de l’ancien gouvernement élu.

En octobre 2021, le Soudan a été plongé dans la tourmente à la suite d’un coup d’État mené par la principale personnalité militaire du pays, le général Abdel-Fattah Burhan, qui a fait dérailler la transition démocratique à court terme après l’éviction d’al-Bashir.

L’ambassadeur du Soudan a déclaré au Conseil de sécurité que le maintien des sanctions a eu “un impact préjudiciable et des conséquences négatives qui vont au-delà de l’embargo sur les armes au Darfour et des sanctions ciblées sur certaines personnes”, notamment le gel des avoirs et les interdictions de voyager.

Les sanctions découragent les investisseurs et “encouragent les bandes transfrontalières armées voyous à perturber la paix et l’ordre au Darfour, en raison du déséquilibre du pouvoir dur”, a déclaré Mohamed. La levée des sanctions permettrait au Soudan « de jouer davantage un rôle régional actif », a-t-il déclaré.

En juillet 2021, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a recommandé quatre critères pour guider le Conseil de sécurité dans l’examen des sanctions : progrès sur les questions de gouvernance politique et économique ; arrangements sécuritaires transitoires au Darfour; le Plan national de protection civile ; et la justice transitionnelle et la responsabilité.

Mohamed a déclaré que certains des repères et des objectifs “sont totalement irréalistes et ne peuvent être atteints, ni au Soudan ni ailleurs dans la majorité des pays en développement”. Il ne distingue aucun des repères.