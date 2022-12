Le Soudan conclut un accord avec des entreprises des Émirats arabes unis pour un port de 6 milliards de dollars

Selon l’agence de presse SUNA, Abu Dhabi Ports Group et Invictus Investment construiront et géreront le nouveau port d’Abu Amama, à environ 200 kilomètres (environ 124 miles) au nord du seul autre port du Soudan, Port Soudan.

L’annonce intervient une semaine après que les généraux militaires au pouvoir au Soudan ont signé un “accord-cadre” avec le principal groupe pro-démocratie du pays, entre autres forces politiques, qui pourrait inciter un nouveau gouvernement civil et militaire à être écarté du pouvoir.

Mais l’accord-cadre n’offre qu’un aperçu de la manière dont le pays compte reprendre le chemin de la démocratie et a été rejeté par plusieurs grandes forces politiques. D’autres pourparlers pour un deuxième accord plus inclusif sont attendus prochainement.

Le port d’Abou Amama comprendra un aéroport international, un réseau de routes intérieures et une centrale électrique, entre autres, a déclaré le ministre soudanais des Finances, Gibreel Ibrahim, qui était présent à la signature.

Le site couvrira plus de 400 000 acres, marquant une « zone économique spéciale » pour le commerce et les affaires entre le gouvernement soudanais et les deux entreprises des Émirats arabes unis. Aucun calendrier pour la construction d’Abu Amama n’a été fourni.