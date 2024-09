LES NATIONS UNIES — Le gouvernement soudanais a accusé mercredi les Émirats arabes unis de fournir des armes à ses forces paramilitaires rivales et de prolonger la guerre qui dure depuis 17 mois. Les Émirats ont qualifié ces allégations de « totalement fausses » et « sans fondement » et ont accusé le gouvernement de refuser de négocier la paix avec son ennemi.

Leur dernier affrontement a eu lieu lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU où ses 15 membres ont voté à l’unanimité pour prolonger l’embargo sur les armes en Afghanistan. Soudan la vaste région du Darfour occidental – un champ de bataille clé des forces rivales – jusqu’au 12 septembre 2025.

Le Soudan a plongé dans le conflit à la mi-avril 2023, lorsque des tensions de longue date entre ses chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale, Khartoum, et se sont propagées au Darfour et dans d’autres régions. Plus de 13 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, le pays est en proie à une crise humanitaire et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dimanche que plus de 20 000 personnes avaient été tuées.

L’ambassadeur du Soudan, Al-Harith Mohamed, a accusé les Émirats arabes unis de fournir aux forces paramilitaires de soutien rapide, connues sous le nom de RAF, des armes lourdes, des missiles et des munitions – et de « tirer profit de cette guerre grâce à l’exploitation illégale de l’or ».

Il a cité comme preuve une récente cargaison d’armes qui a transité par le Tchad pour rejoindre les RSF. Il a déclaré que le poste frontière d’Adré, récemment rouvert au Tchad pour l’aide humanitaire, était « utilisé à mauvais escient » pour faire parvenir des armes aux forces paramilitaires. Il a également affirmé qu’un marché européen de l’or avait confirmé que les Émirats arabes unis tiraient profit de l’or soudanais.

L’envoyé soudanais a appelé à un nouvel examen des politiques d’exportation d’armes vers les Émirats arabes unis et a appelé à des sanctions ciblées contre les RSF et les pays qui soutiennent la force paramilitaire.

L’ambassadeur des Émirats arabes unis, Mohamed Abushahab, qui s’est précipité dans la salle du conseil pour répondre, a qualifié les revendications du Soudan de « tentative cynique de détourner l’attention des manquements des Forces armées soudanaises », ou SAF.

Il a accusé l’armée du pays de ne faire preuve d’aucun « courage politique », d’utiliser la famine comme arme de guerre et de refuser d’écouter les appels à mettre fin à la guerre et à venir à la table des négociations.

« Pour mettre fin à ce conflit, les forces armées soudanaises doivent prendre la mesure vitale de participer aux pourparlers de paix et rassembler le courage politique nécessaire pour négocier avec leur ennemi », a déclaré Abushahab.

L’armée soudanaise a boycotté le mois dernier les négociations qui avaient eu lieu à Genève, en Suisse, pour relancer l’aide humanitaire et entamer des pourparlers de paix, malgré les appels internationaux à sa participation. RSF a envoyé une délégation à Genève.

En juillet, des experts mondiaux ont déclaré que la famine à grande échelle Un immense camp de déplacés au Darfour La situation s’est transformée en famine. Les experts du Comité d’étude sur la famine ont prévenu qu’environ 25,6 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du Soudan, seraient confrontées à une famine aiguë.

L’ambassadeur adjoint des Etats-Unis, Robert Wood, a déclaré au Conseil que les habitants du Darfour « vivent dans le danger et le désespoir » et sont confrontés chaque jour à de graves inondations, à des restrictions sur l’aide humanitaire, à des violations persistantes des droits de l’homme et à des déplacements massifs.

L’adoption de la résolution prolongeant l’embargo sur les armes au Darfour « leur envoie un signal important que la communauté internationale reste concentrée sur leur sort et est déterminée à faire progresser la paix et la sécurité au Soudan et dans la région », a déclaré M. Wood.

Certains pays ont tenté, sans succès, d’étendre l’embargo sur les armes à l’ensemble du Soudan.

Jean-Baptiste Gallopin, de Human Rights Watch, a qualifié l’échec du Conseil à prolonger les sanctions d’« occasion manquée » qui devrait être corrigée dès que possible « pour limiter le flux d’armes et mettre un frein aux atrocités généralisées commises dans le pays ».

La réunion du Conseil de sécurité a suivi la publication vendredi dernier du premier rapport des enquêteurs des droits de l’homme soutenus par l’ONU, qui ont également appelé à la extension de l’embargo sur les armes à l’ensemble du pays et a appelé à la création d’une « force indépendante et impartiale » pour Protéger les civils dans la guerre au Soudan.

L’équipe d’enquête, créée par le Conseil des droits de l’homme basé à Genève, a accusé les deux parties de crimes de guerre, notamment de meurtres, de mutilations et de tortures, et a averti que les gouvernements étrangers qui les armer et les financer Elle accuse également les paramilitaires RSF et leurs alliés de crimes contre l’humanité, notamment de viols, d’esclavage sexuel et de persécutions pour des raisons ethniques ou sexuelles.

Il y a vingt ans, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, perpétrés notamment par les célèbres milices arabes Janjaweed contre les populations d’Afrique centrale ou d’Afrique de l’Est. Jusqu’à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été chassées de chez elles.

Il semble que cet héritage soit de retour, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan ayant déclaré fin janvier qu’il y avait des raisons de croire les deux camps commettent de possibles crimes de guerrecrimes contre l’humanité ou génocide au Darfour.

« Nous appelons de toute urgence les États à s’abstenir de renforcer les capacités de combat de l’une ou l’autre des parties », a déclaré l’ambassadeur adjoint britannique James Kariuki au Conseil. « Au lieu de cela, ceux qui ont de l’influence sur les parties doivent l’utiliser pour les amener à la table des négociations. »