Le Soudan accuse le Tchad d’une attaque transfrontalière qui aurait fait 18 morts

Selon le conseil souverain au pouvoir au Soudan, des assaillants armés tchadiens sont entrés dans la province du Darfour occidental et ont attaqué jeudi dernier un groupe de nomades séjournant dans une zone dégagée près des villes frontalières de Beir Saliba et Ardeiba.

Outre les personnes tuées, plusieurs nomades ont également été blessés lors de l’attaque et leur bétail a été pillé et emmené au Tchad, a indiqué vendredi le conseil.

Dagalo a assisté aux funérailles des nomades tués vendredi et a exhorté les chefs tribaux et les habitants du Darfour occidental à la retenue. Samedi, il a rencontré un comité mixte soudano-tchadien et s’est entretenu avec des responsables locaux et des chefs tribaux pour empêcher une nouvelle escalade.