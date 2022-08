Le Soudan accuse le Tchad d’une attaque transfrontalière qui aurait fait 18 morts

LE CAIRE (AP) – Le Soudan a accusé le Tchad voisin d’une attaque transfrontalière plus tôt cette semaine qui, selon un haut commandant, a tué au moins 18 nomades dans la région occidentale du Darfour au Soudan.

Selon le conseil souverain au pouvoir au Soudan, des assaillants armés tchadiens sont entrés dans la province du Darfour occidental et ont attaqué jeudi dernier un groupe de nomades séjournant dans une zone dégagée près des villes frontalières de Beir Saliba et Ardeiba.

Outre les personnes tuées, plusieurs nomades ont également été blessés lors de l’attaque et leur bétail a été pillé et emmené au Tchad, a indiqué vendredi le conseil.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du Tchad sur les accusations.

Un média soudanais, Darfur 24 news, a fait état d’un affrontement mineur vendredi entre les forces tchadiennes et soudanaises dans la région, affirmant que trois soldats soudanais avaient été blessés.

Le général soudanais Mohammed Hamdan Dagalo, chef adjoint du conseil souverain, s’était rendu au Tchad avant l’attaque pour une réunion prévue jeudi avec le président par intérim du Tchad et chef du conseil militaire de transition au pouvoir, Mahamat Idriss Deby.

Il est ensuite retourné au Darfour où il a résidé pendant des semaines pour aider à désamorcer les tensions tribales et la violence qui ont secoué la région troublée ces derniers mois.

Dagalo a assisté aux funérailles des nomades tués vendredi et a exhorté les chefs tribaux et les habitants du Darfour occidental à la retenue. Samedi, il a rencontré un comité mixte soudano-tchadien et s’est entretenu avec des responsables locaux et des chefs tribaux pour empêcher une nouvelle escalade.

Le Soudan a appelé le Tchad à retrouver les assaillants et à restituer le bétail pillé.

The Associated Press