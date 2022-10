Le sosie effrayant d’Iran “Zombie Angelina Jolie” révèle son VRAI visage après sa sortie de prison

Le sosie effrayant d’IRAN “Zombie Angelina Jolie” a révélé son vrai visage après sa sortie de prison.

Sahar Tabar, 21 ans, s’est enfin démasquée après avoir trompé le monde avec ses traits dramatiques pendant plusieurs années.

Sahar Tabar, 21 ans, a choqué le monde avec son apparence de zombie

Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré qu’elle ressemblait à Angelina Jolie – et à la mariée cadavérique Crédit : Reportez-vous à la légende

Elle a maintenant révélé sa beauté naturelle après avoir admis qu’elle avait trafiqué les images

Elle a été surnommée la sosie de la star de Tomb Raider Angelina – en plus d’être qualifiée de “zombie” et de “mariée cadavre”.

La maven des médias sociaux aurait subi au moins 50 interventions chirurgicales pour obtenir le look macabre qui lui a valu des milliers de followers.

Elle arborait une mâchoire acérée comme un rasoir, une moue surdimensionnée, des lentilles de contact bleu glacé et une peau délavée, amplifiant l’illusion qu’elle venait d’être déterrée.

Mais elle a finalement renoncé à la ruse et a montré sa beauté naturelle dans une interview télévisée après sa sortie de prison.

Sahar a passé 14 mois derrière les barreaux dans la prison du désert de Qarchak, connue comme “la pire prison d’Iran pour les femmes”.

Elle a été arrêtée en octobre 2019 pour des crimes tels que le blasphème et la promotion de la corruption publique en raison de ses bouffonneries sur les réseaux sociaux.

La jeune femme de 21 ans a d’abord été emprisonnée pendant 10 ans et a fait face à une décennie enfermée dans l’enfer avant d’être libérée en raison de troubles publics.

Sahar – de son vrai nom Fatemeh Khishvand – a maintenant admis qu’elle n’était jamais passée sous le couteau pour obtenir son apparence terrifiante.

Au lieu de cela, le génie de l’informatique dit qu’elle a trafiqué ses clichés dans l’espoir d’acquérir une renommée internationale avec une fausse métamorphose macabre.

Elle a déclaré à un média d’État: “Ce que vous avez vu sur Instagram, ce sont les effets informatiques que j’ai utilisés pour créer l’image.”

Expliquant qu’elle “voulait être célèbre depuis que je suis enfant”, elle a estimé que “le cyberespace était un moyen facile”.

“C’était beaucoup plus facile que de devenir acteur”, a déclaré Sahar.

Mais l’Iranienne veut rappeler sa présence en ligne suite à ses déboires juridiques, malgré son succès initial sur l’application de partage de photos.

Elle a ajouté: “Je suis sûre que je ne mettrai même plus Instagram sur mon téléphone, et encore moins avoir une page.”

La fraude de Photoshop a précédemment déclaré qu’elle avait modifié son image avec du maquillage avant de les modifier comme une “blague”.

Sahar a également affirmé qu’elle n’avait pas intentionnellement basé son personnage de zombie sur la vedette Angelina Jolie ou la mariée cadavérique.

Elle a également exprimé ses regrets pour ses messages effrayants après son arrestation il y a trois ans.

L’Instagrameur a déclaré: “Ma mère me disait d’arrêter, mais je n’ai pas écouté.

“Parfois, les mots d’un étranger ou d’un ami peuvent être plus importants que ceux d’un parent.”

Bien que Sahar n’ait pas parlé publiquement de son séjour en prison, des groupes de défense des droits humains ont affirmé qu’elle était criblée de maladies, que les conditions sanitaires étaient médiocres et qu’elle était en proie à la torture, au meurtre et au viol.

Les prisonniers accusés de crimes violents et les détenues politiques sont tous détenus ensemble dans le complexe.

Plus de 2 000 prisonniers sont détenus dans la prison massivement surpeuplée – et il a été dit que plus des deux tiers d’entre eux n’ont même pas de lit.

Les enfants qui ont été détenus aux côtés de leurs mères allaitantes vivent également à l’intérieur de la prison.

Et les détenus qui protestent contre les conditions sont souvent soumis à la torture en étant entassés en isolement cellulaire.

Sahar s’est retrouvée sous respirateur après avoir contracté un coronavirus en prison, la voyant implorer sa liberté.

Cependant, le Centre américain pour les droits de l’homme en Iran a déclaré qu’une demande de libération sous caution avait été rejetée par un juge.

Sahar a passé 14 mois dans une prison infernale à cause de ses bouffonneries sur les réseaux sociaux

