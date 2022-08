Le sosie du juge Shark Tank vous fera devenir ‘Yeh Sab Dogalapan Hai’

Ashneer Grover manque rarement de créer un buzz avec sa présence. Que ce soit sur Shark Tank India ou sur les réseaux sociaux. L’apparition de Grover en tant que juge coriace de la série, crachant des dialogues emblématiques, l’a aidé à gagner en popularité parmi les masses. Et si on vous disait qu’il y avait deux Ashneer Grover ?

Une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux présente le sosie d’Ashneer Grover de Shark Tank India. La vidéo provient d’un temple, qui semble être le temple ISKCON à Vrindavan. Au départ, les fans pensaient que c’était Grover. Cependant, le co-fondateur de BharatPe a clarifié la vérité avec sa réponse pleine d’esprit sur le site de microblogging Twitter. La vidéo présente un homme portant une chemise à carreaux orange. Il chante et applaudit joyeusement dans un temple. Non seulement cela, mais on peut aussi le voir porter des lunettes, comme Grover.

Grover est apparu comme l’un des sept requins de la populaire émission de téléréalité Shark Tank India. Il faisait partie du panel avec Peyush Bansal, Anupam Mittal, Vineeta Singh, Namita Thapar, Aman Gupta et Ghazal Alagh.

Alors que les internautes étaient confus à propos de la vidéo, Ashneer s’est rendu sur les réseaux sociaux et a précisé en disant: “Je partage cependant mon niveau de dévotion dans les affaires.”