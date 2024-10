Le sosie des AirPods Pro de Samsung coûte près de 100 $ de réduction

Amazon Prime Day est toujours en cours, mais parfois les offres en marge de l’événement de vente sur plusieurs jours sont celles qui nous surprennent le plus, comme le Samsung Galaxy Buds 3 Pro apparaissant en vente chez Amazon Woot pour 151,99 $ (98 $ de rabais) lorsque vous utilisez le code de paiement SAUVEGARDER20 . L’offre est bonne à la fois sur les couleurs argentées spatiales et sur les couleurs blanches qui ressemblent tellement aux AirPods, jusqu’au 12 octobre ou jusqu’à ce que les expéditions expédiées par Amazon soient épuisées.

Il ne semble pas y avoir de problème avec cette offre, car ils sont répertoriés comme étant à l’état neuf et bénéficiant de la garantie complète d’un an de Samsung. Les Buds 3 Pro ont des embouts auriculaires fragiles qui ont souffert de problèmes de contrôle de qualité initiaux juste après le lancement, entraînant un certain arrêt des expéditions, mais Samsung a repris l’exécution peu de temps après.