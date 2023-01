Le sosie de Shah Rukh Khan dansant sur “Jhoome Jo Pathaan” a fait double prise sur Internet

Le sosie de Shah Rukh Khan vous laissera bouche bée. Ibrahim Qadri, dont la ressemblance troublante avec l’acteur de Bollywood a choqué Internet à plusieurs reprises, a récemment été vu jouer sur le dernier hit de SRK, Jhoome Jo Pathaan. Vêtu d’une chemise beige, assortie à un jean noir, des bottes et des lunettes de soleil, le sosie de King Khan n’imitait pas seulement ses mouvements de danse, mais même sa coiffure. En un seul coup d’œil sur la vidéo, il est presque devenu difficile pour les gens de faire la différence entre l’original et le faux.

Le clip a commencé avec Qadri synchronisant avec justesse la chanson et copiant le segment de marche de SRK à partir du clip vidéo de la chanson. Il tente ensuite de livrer le pas de crochet de Jhoome Jo Pathaan, et à un moment donné dans le clip, le sosie imite également le geste romantique caractéristique de King Khan. Jetez-y un œil ici :

La vidéo de la bobine a amassé plus de huit millions de vues et plus de quatre lakh aime sur l’application de partage de photos. Un barrage de fans de SRK a répondu au clip, exprimant leur étonnement face à l’étonnante similitude des deux. Un utilisateur a dit: “Je n’arrive pas à croire mon frère”, un autre a appelé sa performance “Bawaal”. Un autre a ajouté : « Ab itna bhi même nahi lagna tha, pata hi nahi chal raha real hai ya copie (ça ne devrait pas ressembler à ça, je ne sais pas si c’est vrai ou copie). Certains ont même expliqué : « J’ai tendu les yeux pour réaliser que ce n’est pas SRK », a rejoint un utilisateur, « Littéralement sans voix. Comment pouvez-vous tant aimer SRK..omg.

Jhoome Jo Pathaan est la chanson titre du prochain film de Shah Rukh Khan, Pathaan, qui marquera son retour au grand écran après quatre ans. Dirigé par Siddharth Anand, le film présente également Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Shah Rukh Khan joue un agent RAW captif dans ce thriller d’espionnage qui sortira sur grand écran le 25 janvier.

