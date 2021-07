Le sosie de Rajinikanth a tenté de réaliser une cascade sur scène et a lamentablement échoué

Rajinikanth, la mégastar de l’industrie cinématographique indienne n’a pas besoin d’être présentée. L’acteur de renom du Tamil Nadu est souvent vénéré et admiré par une énorme base de fans à travers l’Inde. La popularité de l’acteur a souvent amené les fans à imiter ses cascades ici et là, devenues virales de temps en temps. Dans un autre exemple récent, un sosie de Thalaiva voulait impressionner le public en réalisant une cascade de style Rajini sur scène, mais le résultat final était quelque chose d’hilarant.

Une vidéo virale téléchargée par un certain utilisateur d’Instagram appelé, official_niranjanm87, montrait un sosie de Rajinikanth vêtu d’un costume noir et portant les bonnes nuances, avec une barbe blanche essayant d’impressionner le public avec l’une de ses cascades. Le court clip montre ensuite l’homme essayant de donner un coup de pied dans une chaise verte, et au moment où il le fait, il perd l’équilibre et tombe directement sur le sol. Le public est alors entendu éclater de rire et les gens ont dû se précipiter immédiatement pour aider l’homme.

Cependant, News18 n’a pas pu vérifier l’identification de l’homme ou le lieu de l’incident.

La vidéo virale n’a pas quitté Internet en éclats ! Plusieurs internautes se sont rendus dans la section des commentaires pour rire de l’incident.

Plus tôt en juin, il a été signalé que Rajinikanth s’envolerait pour les États-Unis pour un examen médical de routine. Son bureau dans un communiqué avait déclaré que l’acteur avait également terminé le tournage de son film à gros budget Annaatthe à Hyderabad.

Pendant ce temps, l’actrice Kasthuri a soulevé une objection sur les réseaux sociaux quant à la façon dont Rajinikanth a été autorisé à entrer aux États-Unis lorsque des restrictions de voyage ont été imposées aux Indiens pour vérifier la propagation du nouveau coronavirus. Elle a également spéculé sur la santé de l’acteur légendaire exigeant qu’une clarification soit donnée à ce sujet.

Dans un autre incident antérieur, lors du verrouillage de 2020, la mégastar Rajinikanth, avec sa fille Soundarya, son gendre Vishagan et le voyage de son petit-fils Ved Krishna dans leur ferme de Kelambakkam avait déclenché une controverse. Des questions ont été posées quant à savoir si la famille avait pris un e-pass pour voyager de Chennai à Kelambakkam, dans le district de Chengalpattu. Tout a commencé lorsqu’une photo de Rajinikanth au volant de sa voiture est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les internautes ont commencé à se demander s’il avait reçu un e-pass pour visiter sa ferme à Chengalpattu. Des questions ont également été soulevées sur le fait que Rajini ne portait pas sa ceinture de sécurité en conduisant. Finalement, l’acteur a été aperçu en train de se promener dans sa ferme de Kelambakkam le 22 juillet 2020, ce qui est devenu viral sur les réseaux sociaux.

