Un sosie de QUEEN qui a joué dans Doctor Who abandonne son travail après 34 ans “par respect” pour feu Monarch.

Mary Reynolds, 89 ans, s’habille en Sa Majesté depuis 1988, mais on lui a dit pour la première fois qu’elle ressemblait à la Royale à l’âge de 17 ans.

Mary Reynolds, 89 ans, abandonne sa carrière de se faire passer pour la reine après 34 ans Crédit : PA

Mary a travaillé sur plusieurs films et émissions de télévision, rencontrant de nombreuses personnes en cours de route, dont le boxeur Dereck Chisora Crédit : PA

Et maintenant, après la mort de la reine, Mary prend du recul par rapport à sa carrière d’imitatrice – qu’elle a qualifiée de “grand privilège”.

Cependant, elle gardera ses tenues en mémoire d’une femme qui “s’est sentie comme faisant partie de la famille”.

La femme d’Essex est apparue dans de nombreuses émissions de télévision et films habillés en monarque.

Certains de ses souvenirs les plus marquants incluent le rôle principal dans le film comique de 1990 Bullseye avec le regretté Sir Roger Moore, ainsi qu’un épisode de la série du 25e anniversaire de Doctor Who en 1988.

Mary a déclaré à l’agence de presse PA qu’elle se sentait “chanceuse” de ressembler à la reine, mais que ses jours en tant que sosie étaient terminés.

Elle a déclaré: “Ce fut un grand privilège de lui ressembler parce que je pense qu’elle est tellement incroyable.

“Je veux dire, c’est un changement d’ère maintenant, tout va être très bizarre.

“Je regardais la télévision la veille et je sentais qu’il allait y avoir de mauvaises nouvelles, qui bien sûr ont fini par arriver et cela vous rend très, très, très triste.

“Et puis vous réalisez en quelque sorte que ce sera la fin en ce qui me concerne … par respect, je ne pense pas qu’il faille faire quoi que ce soit.”

Mary a déclaré qu’elle avait été approchée jeudi après la mort de la reine, lui demandant de revêtir sa tenue d’imitateur.

Elle a déclaré: “Il y avait quelque chose à propos d’une société de télévision russe qui voulait faire quelque chose avec moi et ils voulaient me voir habillée et j’ai dit” la seule façon de m’habiller comme la reine serait en robe noire “.”

Elle a déclaré que la décision de quitter sa carrière de sosie l’avait rendue émue, ajoutant: “Je viens de déménager … et j’ai deux boîtes pleines de chapeaux et je viens de trouver un endroit pour les mettre et j’ai pensé ‘ Je n’en aurai plus vraiment besoin ».

“Cela vous rend très triste.”

Cela vient comme…

Mary a ajouté qu’elle gardera probablement ses tenues car “elles font partie de ma vie depuis si longtemps”.

Elle a dit qu’elle avait deux armoires séparées pour ses tenues normales et royales, mais qu’elle plongerait dans le placard “de la reine” si elle allait “quelque part de spécial”.

Se remémorant des moments de sa carrière, Mary a noté l’excitation que certains membres du public ressentiraient en la voyant.

Elle a déclaré: “Nous sommes allés en Ouganda pour British Airways et Sheraton Hotels et ils ont organisé une course sur les rives du lac Victoria.

“Je me promenais et une femme africaine vêtue de sa robe faisait ‘ooh’ à chaque fois qu’elle me voyait parce que j’étais ‘la reine’.”

Cela a été un grand privilège de lui ressembler parce que je pense qu’elle est tellement incroyable. Marie Reynolds

Un autre moment dont elle se souvient a été d’avoir dû être secourue lors du tournage d’un film indien à Londres car “il y avait tellement de gens qui voulaient des photos”.

Bien qu’elle n’ait jamais rencontré la reine, Mary a déclaré qu’elle était présente à plusieurs de ses étapes les plus importantes.

Elle a déclaré: “J’étais au centre commercial quand elle s’est mariée et j’étais juste à côté du centre commercial pour son couronnement.

“J’ai dormi la nuit sur la route avec mon copain, dans des tentes.

“Nous avons été très mouillés et nous avons eu beaucoup de chance car l’un des bâtiments là-bas avait une radio, nous avons donc entendu tout le service.

“Et comme ils ont mis la couronne sur sa tête, les cieux se sont ouverts.”

Elle avait juste l’impression de faire partie de la famille, presque. Marie Reynolds

Mary a ajouté qu’elle a toujours essayé “d’agir comme la reine et d’être gentille et de respecter les gens”.

Elle a ajouté: “C’était une personne tellement légère et c’était une personne très aimée et amie avec tout le monde.

“Elle avait presque l’impression de faire partie de la famille.

“J’ai passé toutes ces années à faire ce travail et cela m’a aidé à gagner un peu d’argent, mais en même temps, c’était un plaisir pour les gens de vous voir et de dire:” C’est la reine “.

“Où que vous alliez dans le monde, c’était la reine – pas la reine Elizabeth, pas la reine d’Angleterre, c’était la reine.

“Il n’y aura jamais personne comme elle.”