LE sosie de KIM Kardashian qui fait face à la prison pour une opération de blanchiment d’argent de 5 millions de livres sterling a fait une vidéo selfie se vantant de ses habitudes de dépenses.

Tara Hanlon, 30 ans, a tourné les images quelques heures seulement après avoir atterri lors de vacances fastueuses à l’étranger.

Tara Hanlon a fait une vidéo se vantant de ses habitudes de dépenses Crédit : Ben Lack

Hanlon a été arrêté par des responsables des forces frontalières à Heathrow alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol à destination de Dubaï Crédit : Ben Lack

Elle a été surprise avec 1,9 million de livres sterling cachée dans cinq valises Crédit : PA

Dans les images envoyées à un ami à la maison, elle se vantait de combien elle avait dépensé.

L’ancien cadre d’un cabinet de recrutement – ​​qui risque jusqu’à neuf ans de prison – a déclaré : « Il va falloir encore gagner de l’argent mes chéris. J’ai déjà dépensé une fortune et nous sommes ici depuis moins de 24 heures.

Hanlon a été arrêté à Heathrow en octobre dernier avec près de 2 millions de livres sterling de billets de banque fourrés dans cinq valises essayant d’embarquer sur un vol pour Dubaï.

Elle avait déjà effectué trois voyages en contrebande de plus de 3 millions de livres sterling.

Elle a admis le blanchiment d’argent lorsqu’elle a comparu devant le tribunal cette semaine et sera condamnée le mois prochain.

Hanlon avait été arrêtée par des agents des forces frontalières qui se méfiaient de ses bagages à son arrivée au terminal 2.

Tara Hanlon, 30 ans, a comparu devant le tribunal par liaison vidéo Crédit : PA

La grand-mère de Hanlon a dit qu’elle voulait ressembler à Kim Kardashian (photo) Crédit : Instagram

Hanlon, de Leeds, risque désormais jusqu’à sept ans derrière les barreaux Crédit : Ben Lack

Ils ont ouvert ses valises et découvert des centaines de rouleaux d’argent à l’intérieur pour un total de 1,9 million de livres sterling, le plus gros gain d’argent de Border Force l’année dernière.

Hanlon, de Leeds, a été arrêtée et empêchée de monter à bord de son vol.

La fan de Kim Kardashian a subi une opération de chirurgie esthétique pour faire ressembler ses lèvres à celles de la star de télé-réalité américaine.

Ses traits modifiés peuvent clairement être vus sur la vidéo d’elle se vantant de ses habitudes de dépenses qui a été tournée avant son arrestation.

Elle a plaidé coupable à trois chefs d’accusation d’enlèvement de biens criminels lorsqu’elle a comparu par liaison vidéo à Isleworth Crown Court à Londres jeudi, concernant des montants en espèces de 1,4 million de livres sterling le 14 juillet, 1,1 million de livres sterling le 10 août et 1 million de livres sterling le 31 août dernier. an.

Elle a également admis avoir tenté de retirer 1,9 million de livres sterling en espèces criminelles du pays le jour de son arrestation à Heathrow.

Son arrestation a déclenché une enquête de la National Crime Agency ciblant un réseau présumé de coursiers prétendument responsables du blanchiment de plus de 50 millions de livres sterling de profits criminels.

Trois hommes et cinq femmes ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête.

PARLER N’EST PAS CHER

Un mois après la capture de Hanlon, le ressortissant tchèque Zdenek Kamaryt, 38 ans, a été détenu alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol Heathrow-Dubaï avec 1,3 million de livres sterling en espèces dans ses sacs.

Il a été emprisonné pendant deux ans en mars après avoir plaidé coupable d’infractions de blanchiment d’argent.

L’arrestation de Hanlon a stupéfié sa famille.

Sa grand-mère Maureen Downs, 80 ans, a déclaré qu’elle avait été dévastée par la mort de sa mère l’année dernière.

Elle a également suggéré que sa petite-fille «naïve» avait peut-être été victime d’un montage impliquant des sacs échangés.

Mais son plaidoyer de culpabilité signifie qu’elle risque maintenant une certaine peine de prison.

Le juge Giles Curtis-Raleigh a ajourné l’affaire pour la détermination de la peine le 26 juillet. Il a accordé la libération sous caution à Hanlon mais lui a dit: « Évidemment, ce sera une peine de prison. Vous devez être prêt pour cela – apportez un sac. »

Chris Philp, ministre de la Conformité en matière d’immigration et des tribunaux, a déclaré au moment de son arrestation : « Il s’agit de la plus grande saisie individuelle d’espèces à la frontière à ce jour en 2020 et je suis ravi des efforts des agents des forces frontalières.

« Empêcher l’exportation d’espèces non déclarées du Royaume-Uni est une étape vitale dans la répression des gangs criminels organisés. »

Le directeur des opérations de la branche de la National Crime Agency, Ian Truby, a déclaré: «L’argent est l’élément vital du crime organisé et Tara Hanlon a été fortement impliquée dans le déplacement de plusieurs millions de livres hors du pays.

« Nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour arrêter ce flux de financement illicite et perturber les réseaux criminels impliqués dans le blanchiment d’argent. »

Le tribunal a appris qu’elle avait déjà quitté le pays pour 1,4 million de livres sterling le 14 juillet de l’année dernière, 1,1 million de livres sterling le 10 août et 1 million de livres sterling le 31 août. Crédit : PA