Le sosie de Kareena Kapoor recrée son look Jab We Met et danse sur “Nagada Nagada”

Contenu numérique Asmita Gupta a le fan suivant d’un influenceur Instagram moderne et le visage d’une star. En fait, les téléspectateurs pensent qu’elle a le visage d’une star très particulière : la meilleure actrice de Bollywood, Kareena Kapoor Khan. L’étonnante ressemblance d’Asmita avec Kareena ne se limite cependant pas qu’à l’apparence. Elle a le don d’imiter toutes les expressions de la diva, du simple haussement de sourcil au sourire, en passant par le tee. Si vous ne croyez pas ce que vous lisez, croyez ce que vous allez voir. La synchronisation labiale et le groove d’Asmita sur la chanson emblématique Nagada Nagada de Kareena vous laisseront vous demander si vous avez manqué un reportage sur le jumeau de Bebo.

La vidéo est devenue virale en un rien de temps après avoir été partagée en ligne. Asmita a réussi à reproduire parfaitement le look de Kareena du fils, en commençant par la tenue rose, son look, ses expressions et ses mouvements de danse. “Une bobine de plus sur nagada nagada était un must”, a lu la légende postée avec la vidéo.

Les utilisateurs ont été perplexes devant la ressemblance frappante d’Asmita avec Kareena Kapoor. Beaucoup l’appelaient Bebo 2.0. Un utilisateur a commenté: “Pendant une minute, j’ai vu Geet elle-même, incroyable.” Un autre utilisateur a écrit : « Regardez notre nouveau Bebo. Elle tue. « Comment avez-vous recréé le look ? Pouvez-vous s’il vous plaît faire une étape par étape “

Une autre vidéo d’Asmita portant la même tenue et dansant sur Nagada Nagada a enregistré plus de 5,9 millions de vues. “L’un de mes looks préférés de Jab We Met”, a écrit Asmita en montrant son amour pour le film

À l’occasion des 15 ans de Jab We Met, Asmita a sorti une vidéo dans laquelle elle a synchronisé certaines des lignes les plus célèbres de Kareena du film.

Geet de Jab We Met est l’un des personnages les plus emblématiques de Bollywood. Son personnage excentrique, optimiste et motivé a révolutionné la façon dont les femmes étaient représentées sur grand écran. Ce film s’est également avéré être un moment déterminant dans la carrière d’actrice de Kareena Kapoor.

Asmita n’est pas le seul sosie de Bollywood à avoir attiré l’attention d’Internet.

Auparavant, un clip du sosie de Madhuri Dixit était également devenu viral. Une femme nommée Madhu Sharma a partagé une vidéo d’elle-même en train de synchroniser la chanson Kay Sera Sera du film Pukar.

