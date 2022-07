Le sosie de Jacqueline Fernandez, Amanda Cerny, pose nue pour soutenir Ranveer Singh, la vidéo devient virale

Ranveer Singh et sa récente séance photo nue controversée ont attiré l’attention du monde entier alors que le sosie, mannequin et influenceur des médias sociaux de Jacqueline Fernandez, Amanda Cerny, s’est porté volontaire pour soutenir l’acteur. Amanda a montré son soutien en suivant les traces de Singh, oui, en dévoilant tout.

Amanda a posté une bobine sur son Instagram, dans laquelle elle était occupée à faire du shopping dans un centre commercial, et en naviguant sur le téléphone, elle a soudainement réalisé quelque chose. Elle s’est déshabillée et a posé nue à différents coins du centre commercial.

Découvrez la bobine







Cerny a partagé la vidéo même sur son fil Twitter, et c’est là qu’elle a révélé sa véritable raison de filmer cette vidéo. Dans le message, Amanda a écrit “Justice pour Ranveer Singh” avec des emoji rieurs.

Voici son tweet



Justice pour Ranveer ? pic.twitter.com/GxSWPwxaOA – Amanda Cerny (@AmandaCerny) 29 juillet 2022

Ranveer Singh fait la une des journaux depuis qu’il est devenu nu pour une séance photo dans un magazine. Ses photos sont devenues virales, les internautes ont commencé à le critiquer sur les réseaux sociaux. Les stars de Bollywood ont exprimé leur opinion sur sa séance photo controversée.

Après qu’Alia Bhatt, Vidya Balan et d’autres célébrités de Bollywood soient venues soutenir l’acteur Ranveer Singh qui a courtisé la controverse après avoir posé nu pour une couverture de magazine et partagé des photos sur les réseaux sociaux, l’acteur Janhvi Kapoor a apporté son soutien à l’acteur. Janhvi, s’adressant aux médias lors du lancement de Reliance Digital à Delhi vendredi, a déclaré: “Je pense que c’est la liberté artistique et je ne pense pas que quiconque devrait être analysé pour la liberté artistique.”

Pour les non-initiés, un FIR a été enregistré contre Singh sur une plainte déposée au poste de police de Chembur. Selon certaines informations, l’affaire a été déposée après avoir reçu la plainte d’un responsable de l’ONG qui avait allégué que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes avec ses photos nues.

Les images de la séance photo de Ranveer pour Paper Magazine ont été mises en ligne le 21 juillet. Sur les images, Ranveer est vu sans vêtements. Sur l’une des images, il a été vu allongé sur un tapis, nu, recréant la célèbre photographie de Burt Reynold.