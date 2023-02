Le sosie de Delhi CM Arvind Kejriwal vend Chaat à Gwalior devient viral

Les utilisateurs de médias sociaux tombent souvent sur des photos de sosies célèbres en surfant sur Internet. Les sosies d’Aishwarya Rai Bachchan, Madhuri Dixit et même Shah Rukh Khan ont déconcerté les internautes, prenant d’assaut le cyberespace. Les vidéos de ces sosies sont largement partagées en ligne, car les gens ont été étonnés de voir l’étrange similitude entre leurs célébrités et ces personnes. Maintenant, un autre sosie semble avoir attiré l’attention des masses. Cette personne, qui est vendeur de chaat de profession à Gwalior (Madhya Pradesh) a une ressemblance frappante avec le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.

Un vlogger culinaire a partagé une vidéo d’une courte interaction avec le vendeur de chaat sur Instagram. “Arvind Kejriwal vendant du chat à Gwalior”, lit-on dans la légende du message. Du choix de la tenue aux lunettes signature Kejriwal, accompagnées de sa casquette emblématique, le vendeur de street food avait une étrange ressemblance avec le CM de Delhi.

Au cours de leur conversation courte mais amusante, le vlogger culinaire a plaisanté : “Alors que Kejriwal de Delhi a rendu beaucoup de choses gratuites pour les citoyens, Kejriwal de Gwalior croit en la qualité.” Bientôt, le Kejriwal-doppelganger, avec son sourire radieux, a plaisanté en disant que, contrairement à d’autres stands de nourriture à Gwalior, il vend la meilleure qualité de chaat, cela aussi à un prix abordable.

Le vendeur de chaat montre alors au vlogger le menu collé sur une branche d’arbre. Les tarifs des collations ont révélé que le vendeur disait en fait la vérité. Avec des samoussas et des kachoris au prix de seulement Rs 10 et palak chaats, et des dahi vallas à seulement Rs 20, le taux le plus élevé d’un aliment dans l’étal n’était que de Rs 30.

Lorsqu’on lui a demandé de montrer la nourriture exposée devant lui, le sosie de Kejriwal ouvre les boîtes à couvercle une par une. Des papdi chaats, matar masala, daniya kalia, gulab jamuns aux katori chaats, le stand a tout pour assouvir votre faim en milieu de journée ou prendre une collation copieuse le soir.

La vidéo a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, qui ont laissé tomber leurs réactions sincères dans la section des commentaires. «Il a maintenu beaucoup d’hygiène dans très peu d’espace. Un look trop abordable et savoureux, c’est vraiment appréciable », a salué un utilisateur. “Ce sont les prix les plus bas de ces choses que j’ai vues jusqu’à présent et elles ont l’air vraiment bien”, a noté un autre.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 1,4 million de vues. Aimeriez-vous également essayer certaines de ces spécialités de ce sosie de Kejriwal ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici