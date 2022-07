Le sosie de Deepika Padukone prend d’assaut Internet, les internautes disent “j’espère que Ranveer ne tombera pas sur votre profil”

Nous avons vu des célébrités sosies de Shah Rukh Khan, Salman Khan, Alia Bhatt et Katrina Kaif sur Internet et maintenant les internautes ont déterré le sosie de Deepika Padukone. Rijuta Ghosh Deb est une créatrice de contenu numérique dont les photos deviennent virales sur Internet car elle ressemble à l’actrice de Tamasha.

Les utilisateurs d’Instagram ont inondé ses photos de commentaires hilarants, certains taguant même Deepika elle-même sous son message. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Soudainement, en voyant ce message, j’ai pensé que vous étiez Deepika Padukone”, tandis qu’un autre a commenté : “Absolument magnifique… vous avez un aperçu de Deepika Padukone”.

Un commentaire avec la mention du mari de Deepika, Ranveer Singh, a attiré l’attention de nombreux internautes en disant : “J’ai pensé au premier coup d’œil, tu es Deepika Padukone (les yeux remplis d’emoji du cœur) J’espère que Baba (Ranveer Singh) ne le fera pas tomber sur votre profil un jour (emoji riant)”.

Regardez les photos et voyez à quel point Rijuta ressemble à Deepika













Pendant ce temps, sur le plan du travail, Deepika sera ensuite vue dans Pathaan avec Shah Rukh Khan et John Abraham. L’acteur est réalisé par Siddharth Anand pour Yash Raj Productions et devrait sortir le 25 janvier 2023. C’est l’un des films les plus attendus de Bollywood car il marque le retour de SRK sur grand écran après sa dernière sortie Zero in 2018.

Elle sera également vue dans l’action aérienne Fighter dans laquelle elle est jumelée avec Hrithik Roshan pour la première fois de sa carrière. Prévu pour arriver en salles le 28 septembre 2023, il est également réalisé par Siddharth Anand et marquera ses débuts en tant que producteur sous sa bannière nommée Marflix.

En dehors de ces deux biggies, l’actrice de Piku a également le film de science-fiction à gros budget de Nag Ashwin, provisoirement intitulé Projet K avec Prabhas et Amitabh Bachchan. Et elle sera à nouveau jumelée avec Big B dans le remake hindi du film hollywoodien The Intern qui mettait en vedette Anne Hathaway et Robert De Niro dans les rôles principaux.