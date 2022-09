Le sosie d’Anil Kapoor, John Effer, rend fous les internautes avec sa ressemblance ; les fans disent, ‘Jhakaas, tu seras à Bollywood en un rien de temps’ [View Reactions]

Les acteurs de Bollywood ayant des sosies n’ont rien de nouveau, avec plusieurs A-listers des années 70 jusqu’à présent connus pour avoir plusieurs sosies qui sont nés avec une ressemblance frappante ou passagère avec eux et ont continué à se façonner sur ces stars pour gagner leur vie ce. Le dernier à rejoindre la liste est Jean Effersosie américain de Anil Kapoor, et il cherche également à encaisser, mais cette fois, avec un billet directement pour Bollywood. Ce n’est pas le premier Sosie d’Anil Kapoor qui a fait sentir sa présence, mais il est certainement le premier qui a conduit Anil Kapoor les fans fous avec son physique, son apparence et souhaitent entrer dans l’industrie cinématographique hindi.