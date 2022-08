Le sosie d’Alia Bhatt, Celesti Bairagey, révèle comment la vidéo virale l’a aidée à remporter sa première émission télévisée Rajjo [Exclusive]

La fille d’Assam, Celesti Bairagey, fait ses débuts à la télévision indienne en tant que Rajjo. C’est son premier spectacle. La jeune femme était devenue virale il y a quelques jours lorsqu’elle s’était habillée comme Alia Bhatt des promotions de Gangubai Kathiawadi. Les médias sociaux ont été étonnés de voir à quel point elle ressemblait à l’actrice de Highway. Eh bien, la vidéo inspirée d’Alia Bhatt a fait des merveilles pour Celesti Bairagey. Dans une interview EXCLUSIVE, elle nous dit : « Vous pouvez dire que la vidéo a fonctionné pour moi. La productrice de l’émission Mukta Ma’am (Mukta Dhond) a décidé de m’auditionner après avoir vu cette vidéo. Alors, Alia Bhatt a de la chance pour moi. .”

L’émission Rajjo est le remake hindi d’Alta Phoring, une émission à succès sur Star Jalsa, l’émission bengali. Il était auparavant intitulé Udti Ka Naam Rajjo. Celesti Bairagey raconte : “Le directeur de casting m’a contacté sur Instagram. Je n’étais pas sûr car je n’avais pas l’intention de travailler sur un feuilleton quotidien. J’ai enregistré ma première audition sur la caméra de mon téléphone. Je n’en ai pas parlé à mes parents car je Je ne m’attendais pas à être sélectionné. Ce fut une surprise quand on m’a dit de venir à Mumbai pour le deuxième niveau des auditions. J’hésitais à dire à mes parents car voyager d’Assam à Mumbai est une sacrée affaire. Mon père était comme maintenant Allons voir ce qui se passe. J’ai pris confiance après ses encouragements.

Celesti Bairagey dit qu’elle a obtenu sa confirmation lorsqu’elle était sur la plage de Juhu. “Mon père et moi sommes allés visiter la plage. Nous avions vada pav. J’ai reçu l’appel que j’étais sélectionné et je devais faire un rapport sur les plateaux. J’étais si heureux. Curieusement, mon père était un peu en avance. Le premier la personne qui a reçu cette bonne nouvelle était le vada pav wala car je ne pouvais pas me contenir.” Le spectacle met également en vedette Rajveer Singh, Gungun Uprari et d’autres.