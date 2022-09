Le sosie d’Aishwarya Rai Bachchan, Aashita Singh, prend Internet d’assaut, regardez les photos

Aishwarya Rai est bien connue pour sa beauté et ces jours-ci, Aashita Singh, est de plus en plus connue ces jours-ci pour ses similitudes faciales avec celles d’Aishwarya depuis son entrée dans l’industrie. Aashita publie fréquemment de petits clips de sa synchronisation labiale sur des chansons et des répliques bien connues de Bollywood, dont certaines sont tirées des films et des chansons d’Aishwarya.

Sur Instagram, Aashita compte 2 50 000 abonnés incroyables. Aashita a prononcé l’une des lignes de Kajol du film Kuch Kuch Hota Hai dans sa dernière vidéo Instagram. Dans les commentaires, beaucoup l’appelaient “Ash”.

Découvrez ses messages viraux ici:























Pour les non-initiés, une image des coulisses d’Aishwarya Rai Bachchan dans le rôle de Nandini de Ponniyin Selven de Mani Ratnam est apparue sur les réseaux sociaux alors que les cinéphiles attendent la sortie du film. La diva incarne l’élégance dans son rôle de princesse royale, avec un sari en soie et des bijoux en or ornés. Cette œuvre monumentale a été inspirée par le roman du même titre écrit par Kalki Krishnamurthy en 1955. Le drame historique, qui sortira le 30 septembre de cette année, est produit par Mani Ratnam et Allirajah Subaskaranunder.

Vikram jouera Aditya Karikalan, Karthi jouera Vanthiyathevan, Trisha jouera Kundavai et Jayam Ravi jouera Arunmozhi Varman. D’autres acteurs notables incluent Sarathkumar, Prabhu, Prakash Raj, Lal, Kishore, Ashwin Kakumanu, Sobhita Dhulipala et Aishwarya Lekshmi.

Appelé par Mani Ratnam comme son projet de rêve, Ponniyin Selvan sera parmi les projets les plus coûteux jamais entrepris dans le pays.

Lisez aussi: Ameesha Patel partage une photo de retour inédite avec Aishwarya Rai Bachchan

Le film a le meilleur dans le domaine de la gestion de chacun de ses départements. AR Rahman compose la musique de cette épopée historique et la cinématographie est de Ravi Varman. Thotta Tharani, directeur artistique lauréat d’un prix national, supervise la conception de la production tandis que le rédacteur en chef de confiance de Mani Ratnam, Sreekar Prasad, s’occupe de son montage.

Dans une interview précédente, Aishwarya Rai, qui a déjà travaillé avec Mani Ratnam sur plusieurs projets, dont Iruvar, Raavan et Guru, a fait part de ses réflexions sur le fait de travailler à nouveau avec lui. Dans une interview avec Film Companion, l’actrice a parlé franchement de son temps passé à travailler avec Ratnam et a exprimé sa gratitude pour avoir eu l’opportunité de faire partie de sa vision.

Elle a dit: “Quand il est venu et qu’il a partagé et qu’il a dit:” Vous savez, c’est quelque chose que je voulais faire dès le début “. Je suis comme si j’étais si privilégiée et si bénie qu’il m’a demandé de faire partie de son rêve. Je pense que le simple fait de commencer par cela en soi est tellement épanouissant. Et puis bien sûr l’expérience a été superlative comme toujours et tu travailles avec un talent comme lui et le talent qu’il rassemble naturellement à chaque fois”.