Le SOS d’urgence par satellite est désormais disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Irlande

Près d’un mois après son déploiement aux États-Unis et au Canada, le SOS d’urgence via satellite d’Apple est désormais disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Irlande pour les utilisateurs de la série iPhone 14. Le service permet aux utilisateurs de se connecter aux services d’urgence lorsque la couverture cellulaire et Wi-Fi n’est pas disponible. Les utilisateurs devront être sur iOS 16.1 ou version ultérieure pour utiliser la fonction SOS d’urgence via satellite sur leurs téléphones.















Démo Apple Emergency SOS via Satellite

La nouvelle fonctionnalité sera accessible directement depuis l’application Téléphone s’il n’y a pas de connectivité cellulaire au moment de la numérotation. Les utilisateurs verront un bouton Texte d’urgence via satellite directement sur l’écran d’appel, qui vous amènera au questionnaire d’urgence pour remplir les détails de votre statut. Le tout sera envoyé dans les centres relais d’Apple pour entrer en contact avec les autorités locales.

Le SOS d’urgence par satellite rend les communications d’urgence par satellite plus accessibles, ce qui est très excitant. En pratique, cela signifie que beaucoup plus de personnes pourront contacter le 112 lorsqu’elles n’ont pas de couverture mobile et ont besoin d’une assistance urgente. Nous sommes convaincus que cela sauvera de nombreuses vies et offrira une aide significative aux services d’urgence confrontés à ces sauvetages souvent très compliqués.” – Gary Machado, PDG de l’Association européenne des numéros d’urgence

Vous serez guidé pour tenir le téléphone afin qu’il ait une vue dégagée sur les satellites. Le message initial contiendra l’emplacement, les réponses au questionnaire d’urgence, le niveau de la batterie de l’iPhone et l’identification médicale de l’utilisateur et les transcriptions seront partagées avec les contacts d’urgence de l’utilisateur.

