Le sort d’une série à succès sur la nature animée par le meilleur comédien révélé au milieu des annulations massives de télévision

C’est devenu un succès télévisé surprise grâce à son savant mélange de comédie et de nature et il sera maintenant de retour pour une deuxième série.

Peindre des oiseaux avec Jim et Nancy a été officiellement confirmé pour être de retour pour une autre édition sur Sky Arts.

Ciel

Jim et sa femme Nancy sont de retour pour en savoir plus sur Sky[/caption] Ciel

Ils aborderont la peinture et l’observation des oiseaux dans leur nouvelle série[/caption]

Menés par le comédien Jim Moir, souvent mieux connu par son ancien alter ego Vic Reeves, et sa femme Nancy, ils continueront d’explorer certains des endroits les plus idylliques de Grande-Bretagne.

Il présente un léger changement de format cette fois-ci, car Jim et Nancy prendront leurs pinceaux à la recherche d’oiseaux incroyables qu’ils pourront peindre au Royaume-Uni.

La dernière fois, Jim s’est penché sur le monde de l’artisanat patrimonial, mais il souhaite explorer quelque chose qui le passionne encore plus cette fois-ci.

Tout au long de la nouvelle série, le couple visera un objectif final : créer une peinture d’oiseau originale et unique originaire de la région qu’ils visitent actuellement.

La nouvelle série comprendra six épisodes d’une heure au total.

Des experts locaux seront sur place pour guider le couple et offrir un aperçu approfondi de la nature dans laquelle ils se sont retrouvés.

Parlant du lancement de la prochaine série, la star de la comédie Jim a déclaré: «Je suis très heureux de faire partie de Painting Birds avec Jim et Nancy Moir.

“Il intègre mes deux principales passions, l’art et les oiseaux, et le présenter avec mon meilleur ami et ma femme (une personne) est une joie et un délice non dilués.”

Son épouse Nancy a ajouté : « Je suis ravie de faire partie de Painting Birds avec Jim et Nancy Moir.

« J’observe les oiseaux depuis dix ans et c’est devenu une grande passion pour moi, alors j’ai hâte de commencer à filmer avec Jim. »

On espère que le spectacle sera un autre succès pour Sky Arts avec le directeur de la station, Phil Edgar-Jones, qui a déclaré: «Peindre des oiseaux avec Jim et Nancy Moir est exactement le genre de tweet que nous aimons chez Sky Arts, combinant la joie du grand art grâce à Jim’s de belles peintures d’oiseaux et les gloires de la campagne et de la faune britanniques.

« Nous savons que notre public aime découvrir les processus qui donnent vie à l’art et Jim déballera l’artisanat à sa manière unique. »