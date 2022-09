Le sort d’une indemnisation de 20 milliards de dollars pour les enfants des Premières Nations entre les mains du Tribunal canadien des droits de la personne

Des dizaines de milliers d’enfants et de soignants des Premières Nations attendent que le Tribunal canadien des droits de la personne détermine si l’offre de 20 milliards de dollars d’Ottawa pour les indemniser pour discrimination satisfait à ses ordonnances en matière de droits de la personne.

Le panel a réservé sa décision vendredi après avoir entendu des arguments pendant deux jours pour et contre l’accord de règlement historique.

“Ce n’est même pas proche des pertes que nous avons subies au fil du temps”, a déclaré Carolyn Buffalo, une mère de la Première Nation du Montana à Maskwacis, en Alberta, lors d’une entrevue avec CBC News.

Buffalo a dû mener une bataille bureaucratique avec Ottawa tout au long de la vie de son fils, Noah Buffalo-Jackson, qui a maintenant 20 ans. Il souffre de paralysie cérébrale grave et nécessite des soins 24 heures sur 24.

“J’ai dû me battre pour des choses de base, comme des fauteuils roulants, que d’autres personnes obtiendraient sans aucun doute”, a déclaré Buffalo.

“Nous ne demandions rien de plus. Tout ce que nous voulions, c’était ce que les autres enfants avaient.”

Buffalo craint que son fils ne soit à nouveau lésé parce que l’accord de règlement conclu entre le gouvernement fédéral et l’Assemblée des Premières Nations ne lui garantit pas le même montant d’indemnisation que les autres enfants recevraient.

REGARDER | Le Tribunal canadien des droits de la personne conclut les audiences sur le règlement de 20 milliards de dollars: De plus en plus d’appels pour renégocier l’accord historique de 20 milliards de dollars d’Ottawa sur le bien-être de l’enfance des Premières Nations Cindy Blackstock, défenseure de la protection de l’enfance autochtone, fait partie du nombre croissant de militants qui demandent au Tribunal canadien des droits de la personne de renégocier l’accord historique de 20 milliards de dollars d’Ottawa sur la protection de l’enfance des Premières Nations. Les critiques soutiennent que trop de personnes sont incluses dans le programme d’indemnisation, ce qui pourrait laisser certaines victimes de discrimination avec moins que ce qu’elles méritent.

En 2019, le tribunal a ordonné au Canada de payer la peine maximale en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne : 40 000 $ à chaque enfant et soignant des Premières Nations qui se voit refuser des services essentiels – en vertu d’une politique connue sous le nom de principe de Jordan – comme la famille Buffalo.

Il a également demandé au gouvernement de verser 40 000 $ à chaque enfant affecté par le système de placement familial dans les réserves et à leurs parents ou grands-parents, car les enfants n’étaient pas pris en charge en raison de mauvais traitements.

Au lieu de verser une indemnisation de la manière dont les ordonnances sont formulées, le gouvernement a négocié une entente avec l’Assemblée des Premières Nations, qui poursuivait Ottawa pour 10 milliards de dollars afin d’indemniser un groupe d’enfants et de familles non visés par les ordonnances du tribunal.

L’accord de règlement qu’ils ont finalisé en juillet est le plus important de l’histoire du Canada. Il couvre les enfants et les familles victimes de discrimination à partir de 1991 – 15 ans de plus que les ordonnances du tribunal.

“Nous avons pu prendre une bonne décision et l’élargir”, a déclaré Stuart Wuttke, avocat général de l’Assemblée des Premières Nations, lors de l’audience de jeudi.

“Un grand nombre d’enfants recevront plus d’indemnisation et auront droit à une indemnisation que ce que ce tribunal a ordonné.”

Le programme d’indemnisation des inquiétudes se répandra trop mince

Mais la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations soutient que l’accord dilue la décision du tribunal en matière de droits de la personne.

“Il doit y avoir un autre moyen”, a déclaré Sarah Clarke, une avocate représentant la Caring Society, lors de l’audience de vendredi.

“Nous n’avons pas pu aller aussi loin et reconnaître les droits de certains uniquement pour qu’une procédure extérieure dicte comment cela va se terminer.”

La Société de soutien et l’APN ont déposé une plainte en matière de droits de la personne contre Ottawa en 2007 pour sous-financement du système de protection de l’enfance dans les réserves.

Dans une déclaration à CBC News, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, à droite, et la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, ont déclaré qu’ils restaient déterminés à garantir que les enfants et les familles soient équitablement indemnisés pour les préjudices passés. (Justin Tang/La Presse canadienne)

En 2016, le tribunal a conclu qu’Ottawa avait fait preuve de discrimination à l’égard des enfants des Premières Nations et a déclaré que les actions du Canada avaient entraîné “des traumatismes et des préjudices au plus haut niveau” et a rendu ses ordonnances d’indemnisation en 2019.

L’entente de règlement garantit au moins 40 000 $ à chaque enfant des Premières Nations vivant dans une réserve qui a été retiré de force de son foyer, selon la gravité des préjudices qu’il a subis. dans la réserve, qui ont été chassés de chez eux.

Mais il ne peut pas faire la même promesse à d’autres familles, comme les Buffalos, qui pourraient recevoir moins.

“Les 20 milliards de dollars semblent beaucoup”, a déclaré Buffalo. “Mais ce n’est vraiment pas parce que la classe est si grande.”

Demander des excuses au premier ministre

En plus d’une compensation supplémentaire, Buffalo a déclaré qu’elle souhaitait que le Premier ministre s’excuse pour toutes les pertes subies par sa famille et d’autres personnes.

“Je veux que le Premier ministre regarde Noah dans les yeux et lui dise : ‘Je suis désolé'”, a déclaré Buffalo.

“Personne ne nous a jamais présenté d’excuses.”

Un mémorial est affiché sur la colline du Parlement, alors que des cérémonies ont lieu pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Ottawa le 30 septembre 2021. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, ont refusé les entrevues avec CBC News.

Mais dans un communiqué, ils ont déclaré que la structure de rémunération avait été conçue par des partenaires autochtones et « reflète leurs expériences avec d’autres programmes de rémunération ».

“Nous restons déterminés à garantir que les enfants et les familles soient équitablement indemnisés pour les préjudices passés”, indique le communiqué.

Buffalo a déclaré qu’elle ne reculerait pas et qu’elle continuerait à se battre pour son fils, qu’elle appelle la joie de la vie de sa famille.

“Noah vaut tout”, a déclaré Buffalo.

“Nous nous sentons vraiment bénis qu’il nous ait choisis pour être ses parents et j’espère juste que nous sommes assez bien pour lui parce qu’il est si spécial.”