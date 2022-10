Le sort du programme DACA à nouveau devant le juge qui l’a déclaré illégal

HOUSTON (AP) – Un juge fédéral est sur le point d’examiner à nouveau le sort d’un programme qui empêche l’expulsion de centaines de milliers d’immigrants amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants.

L’année dernière, le juge de district américain Andrew Hanen a déclaré illégal le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants.

La semaine dernière, la 5e Cour d’appel du circuit américain a déclaré qu’il devrait réexaminer le DACA à la suite des révisions adoptées par l’administration Biden en août qui ont été créées pour améliorer ses chances de survivre à un examen juridique.

Hanen a prévu une audience vendredi pour rencontrer des avocats et discuter des prochaines étapes de la lutte juridique qui dure depuis une décennie.

Hanen demandera probablement aux avocats plus d’informations sur le nouveau règlement DACA, selon Nina Perales, une avocate du Mexican American Legal Defence and Educational Fund qui représentera les bénéficiaires du DACA lors de l’audience de vendredi.

“Il y a fort à parier que le juge va demander plus de dépôts et plus d’arguments juridiques car il doit maintenant aborder la question de la légalité du règlement de l’administration Biden”, a déclaré Perales.

Mais un calendrier indiquant la rapidité avec laquelle ces arguments doivent être présentés et le moment où Hanen rendrait une décision finale restera flou jusqu’à l’audience de vendredi, a déclaré Perales. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 31 octobre.

Plusieurs groupes de défense prévoyaient d’assister à l’audience et de se rassembler devant le palais de justice fédéral vendredi.

Hanen a déclaré l’année dernière que le DACA était illégal après que le Texas et huit autres États à tendance républicaine ont intenté une action en justice affirmant qu’ils subissaient un préjudice financier, engageant des centaines de millions de dollars en soins de santé, en éducation et autres, alors que les immigrants sont autorisés à rester illégalement dans le pays. Ils ont également fait valoir que la Maison Blanche avait outrepassé son autorité en accordant des avantages en matière d’immigration qu’il appartenait au Congrès de décider.

“Seul le Congrès a la capacité de rédiger les lois sur l’immigration de notre pays”, a déclaré jeudi le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un communiqué.

Hanen a constaté que la DACA n’avait pas été soumise aux périodes d’avis et de commentaires publics requises en vertu de la loi fédérale sur les procédures administratives. Mais il a laissé intact le programme de l’ère Obama pour ceux qui en bénéficiaient déjà, en attendant l’appel. Fin mars, 611 270 personnes étaient inscrites au DACA.

Un panel de trois juges de la cour d’appel de la Nouvelle-Orléans a confirmé la conclusion initiale de Hanen, mais a renvoyé l’affaire à Hanen afin qu’il puisse examiner l’impact de la nouvelle réglementation DACA du gouvernement fédéral.

Les 453 pages de la nouvelle règle sont en grande partie techniques et représentent peu de changements substantiels par rapport à la note de service de 2012 qui a créé le DACA, mais elle a fait l’objet de commentaires publics dans le cadre d’un processus formel d’élaboration de règles.

Mais même si Hanen devait rendre une décision positive sur le nouveau règlement DACA, le juge pourrait toujours décider que le programme est illégal car il n’a pas été créé par le Congrès, a déclaré Perales.

“C’est pourquoi tant de personnes en ce moment appellent le Congrès à agir”, a-t-elle déclaré.

Après la décision de la cour d’appel de la semaine dernière, le président Joe Biden et des groupes de défense ont renouvelé leurs appels au Congrès pour qu’il adopte des protections permanentes pour les «rêveurs», c’est ainsi que les personnes protégées par le DACA sont communément appelées. Le Congrès a échoué à plusieurs reprises à adopter des propositions appelées la loi DREAM pour protéger les bénéficiaires du DACA.

Quelle que soit la décision de Hanen, le DACA devrait se présenter devant la Cour suprême pour la troisième fois. En 2016, la Cour suprême a bloqué 4-4 sur un DACA élargi et une version du programme pour les parents des bénéficiaires du DACA. En 2020, la Haute Cour a statué 5 contre 4 que l’administration Trump avait mis fin de manière inappropriée au DACA, lui permettant de rester en place.

Juan A. Lozano, The Associated Press