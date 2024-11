Le sort du monument aux soldats de Santa Fe

2 novembre — Un mémorial controversé de Santa Fe est à nouveau au centre de l’attention, quatre ans après sa destruction lors d’une manifestation qui s’est soldée par plusieurs arrestations.

Les conseillers municipaux de Santa Fe ont voté mercredi une résolution envisageant de déplacer le monument des soldats de Santa Fe, également connu sous le nom d’obélisque, au cimetière national de Santa Fe.

Le conseil municipal et le maire ont voté par 5 voix contre 4 pour entamer le processus de reconstruction et éventuellement déplacer le monument vers le cimetière national.

Avant de déplacer le monument, l’étude de faisabilité proposée permettrait de vérifier si le ministère fédéral des Anciens Combattants accepterait le monument au cimetière. L’enquête demande également formellement aux responsables municipaux d’embaucher des experts pour évaluer les coûts et les services nécessaires à la reconstruction et au déplacement du monument.

« Après avoir reçu ces rapports, le conseil d’administration déterminera les prochaines étapes concernant le Monument aux soldats », a déclaré la conseillère Carol Romero-Wirth, qui a proposé la résolution avec l’ancienne conseillère Renée Villarreal. La résolution a été proposée en février 2023 et a depuis fait l’objet de quatre amendements.

« C’est une idée qui m’a été présentée par des électeurs au printemps 2023, et à l’époque, j’avais l’impression que la communauté était trop polarisée pour poursuivre cette idée », a déclaré Romero-Wirth dans une interview. « Ce qui a changé pour moi, c’est l’année dernière, à peu près à la même époque, à Española, où la commission départementale a essayé de placer la statue de (Juan de) Oñate près d’un bâtiment du gouvernement du comté, et cela a entraîné des violences armées. À cause de cet événement, et aussi Je pense que la communauté est vraiment fatiguée du statu quo, qu’il serait temps d’avoir une conversation. »

Trois des quatre panneaux du monument sont un mémorial aux soldats anonymes de l’armée de l’Union morts sur le territoire du Nouveau-Mexique pendant la guerre civile. Le quatrième commémore les soldats morts au combat pendant les guerres amérindiennes.

La proposition supprimerait également la quatrième plaque sur le monument qui qualifie les peuples autochtones de « sauvages ». La quatrième plaque dit qu’elle commémore ceux qui sont morts « lors des diverses batailles contre les Indiens sauvages ». Le mot a été gratté sur l’obélisque avant la manifestation de 2020.

« La résolution dit également que même si nous ne pensons pas que nous soyons obligés de le faire, nous sommes disposés à consulter le responsable de la préservation historique de l’État et à suivre le processus décrit », a ajouté Romero-Writh.

Avant le retrait de l’obélisque par les manifestants, le maire de Santa Fe, Alan Webber, a déposé une proclamation d’urgence en juin 2020 appelant au retrait de trois monuments controversés de la ville : le monument des soldats sur la place, la statue du conquistador espagnol Diego de Vargas dans Cathedral Park et l’obélisque dédié au pionnier américain Kit Carson au palais de justice fédéral.

Dans la proclamation, Webber a déclaré : « En raison de l’urgence, des événements ont causé ou causent un risque de blessures ou de dommages aux personnes et aux biens dans la ville. »

En 2020, des manifestants ont démoli le monument des soldats vieux de 512 ans lors de la Journée des peuples autochtones après avoir occupé la place pendant trois jours, affirmant que la statue représentait la violence envers les peuples autochtones et était un symbole d’oppression. Depuis, le reste de l’obélisque se trouve dans une boîte au centre de la place.

L’organisation fraternelle espagnole Union Protectiva de Santa Fe a déposé une plainte contre Webber en juin 2021 devant le tribunal de district de l’État, affirmant que la proclamation d’urgence violait la loi de 1989 sur la préservation des sites préhistoriques et historiques du Nouveau-Mexique, une loi qui protège les sites historiques du Nouveau-Mexique.

Le procès fait valoir que la Santa Fe Plaza est inscrite comme lieu historique sur le registre national des lieux historiques, ce qui la qualifie pour une protection en vertu de la loi.

« Le maire Webber et la ville de Santa Fe ne peuvent donc pas dépenser les fonds publics d’une manière qui porte atteinte au caractère historique de la Plaza », indique la plainte.

Le procès soutient également que Webber a été averti par un citoyen inquiet la veille de la destruction de l’obélisque et qu’il n’a pas pris en compte l’avertissement.

La défense déclare dans des documents judiciaires que la liste d’enregistrement ne mentionne pas explicitement le monument et qu’il n’est pas inscrit sur la liste en tant qu’historique.

Le « Monument des soldats n’est pas mentionné dans la section Importance de la proposition d’inscription », selon les conclusions de l’avocat de Webber, Stan Harris.

Quoi qu’il en soit, Romero-Writh estime que la résolution place tout le monde au milieu.

« Je pense que nous avons abouti à un compromis », a déclaré Romero-Wirth. « S’il va finalement au cimetière national, je pense que c’est un compromis car cela préserve le monument, cela permet de le reconstruire et cela le replace dans son contexte pour l’un de ses deux objectifs initiaux, qui est d’honorer ceux qui ont combattu. dans la guerre civile.

« En le plaçant dans son contexte, la résolution appelle spécifiquement à le placer à proximité des tombes des soldats de l’Union pour lesquels le monument était à l’origine, par la législature territoriale, financé pour honorer. C’est peut-être un moyen, une voie à suivre. »