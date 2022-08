Le sort des terres ukrainiennes détenues par la Russie semble toujours incertain

TALLINN, Estonie (AP) – Selon la télévision d’État russe, l’avenir des régions ukrainiennes capturées par les forces de Moscou est pratiquement décidé : des référendums sur l’adhésion à la Russie auront bientôt lieu là-bas, et les habitants joyeux qui ont été abandonnés par Kyiv pouvoir prospérer en paix.

En réalité, le Kremlin ne semble pas pressé de sceller l’accord sur les régions méridionales de l’Ukraine de Kherson et Zaporizhzhia et les provinces orientales de Donetsk et Louhansk, même si les responsables qu’il y a installés ont déjà annoncé des plans pour un vote pour rejoindre la Russie.

Alors que la guerre en Ukraine approche de ses six mois, Moscou est confrontée à de multiples problèmes sur le territoire qu’elle occupe – des infrastructures civiles pulvérisées qui doivent être reconstruites d’urgence à l’approche du temps froid, à la résistance de la guérilla et aux attaques de plus en plus débilitantes des forces militaires de Kyiv qui ont été préparer une contre-offensive dans le sud.

Les analystes disent que ce qui aurait pu être une nette victoire pour le Kremlin devient une sorte de confusion.

“Il est clair que la situation ne se stabilisera pas avant longtemps”, même si des référendums ont finalement lieu, déclare Nikolai Petrov, chercheur principal au programme Russie et Eurasie de Chatham House. « Il y aura la guérilla, il y aura la résistance clandestine, il y aura des actes terroristes, il y aura des bombardements. … À l’heure actuelle, l’impression est que même le Kremlin ne croit pas vraiment qu’en organisant ces référendums, il tracerait une ligne épaisse en dessous.

Les projets de Moscou d’incorporer les territoires capturés étaient clairs dès le début de l’invasion du 24 février. Quelques semaines plus tard, les dirigeants séparatistes des « républiques populaires » autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, que le Kremlin a reconnues comme des États indépendants, ont annoncé leur intention d’organiser des votes sur l’adhésion à la Russie. Alors que les forces soutenues par Moscou contrôlent la quasi-totalité de Lougansk, certaines estimations indiquent que la Russie et les séparatistes contrôlent environ 60 % de la région de Donetsk.

Des annonces similaires ont suivi des administrations soutenues par le Kremlin de la région sud de Kherson, qui est presque entièrement occupée par les Russes, et de la région de Zaporizhzhia, dont de larges pans sont sous le contrôle de Moscou.

Alors que le Kremlin dit timidement qu’il appartient aux habitants de décider s’ils souhaitent officiellement vivre en Russie ou en Ukraine, des responsables de niveau inférieur ont évoqué des dates possibles pour le scrutin.

Le législateur principal Leonid Slutksy a mentionné le mois de juillet, bien que cela ne se soit pas produit. Vladimir Rogov, un responsable installé à Moscou dans la région de Zaporizhzhia, a suggéré la première quinzaine de septembre. Kirill Stremousov, un responsable soutenu par le Kremlin à Kherson, a parlé de le programmer avant la fin de l’année.

Alors que l’été tire à sa fin, il n’y a toujours pas de date pour les référendums. Les responsables pro-russes de Kherson et Zaporizhzhia disent que les votes auront lieu après que Moscou aura pris le contrôle total du reste de la région de Donetsk, mais les gains du Kremlin là-bas ont été minimes récemment. Pourtant, les campagnes de promotion des votes seraient bien avancées.

La télévision russe montre des villes avec des panneaux d’affichage proclamant “Ensemble avec la Russie”. Stremousov rend compte presque quotidiennement de Kherson sur les réseaux sociaux de ses voyages dans la région, où il rencontre des gens résolus à rejoindre la Russie. Dans la partie de Zaporizhzhia sous contrôle russe, l’administration installée à Moscou a déjà ordonné à une commission électorale de préparer un référendum.

Mis à part le vote, il y a d’autres signes que la Russie envisage de rester.

Le rouble a été introduit parallèlement à la hryvnia ukrainienne et a été utilisé pour payer les pensions et autres avantages. Des passeports russes ont été offerts aux résidents dans le cadre d’une procédure de citoyenneté accélérée. Les écoles auraient adopté un programme russe à partir de septembre.

Des plaques d’immatriculation russes ont été données aux propriétaires de voitures par la police de la circulation, Kherson et Zaporizhzhia ayant attribué les numéros de région russes 184 et 185. Le ministère russe de l’Intérieur, qui supervise la police de la circulation, n’a pas répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press pour clarifier comment c’était légal, étant donné que les deux régions font toujours partie de l’Ukraine.

Les responsables et militants ukrainiens, quant à eux, brossent un tableau qui contraste fortement avec la représentation télévisée russe d’un avenir radieux pour les territoires occupés sous la généreuse protection de Moscou.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré à AP que 90% de la population des grandes villes de la province était partie. La dévastation et la misère « règnent » dans les villes et villages saisis par la Russie, a-t-il dit, et il n’y a que quelques villages qui ne sont pas sous le contrôle de Moscou après des semaines de batailles épuisantes.

Les habitants utilisent “l’eau des flaques d’eau” et construisent “un feu de joie dans la cour pour faire cuire la nourriture, juste à côté des ordures”, a déclaré Haidai.

“Nos gens qui parviennent à rentrer chez eux pour récupérer leurs affaires ne reconnaissent pas les villes et les villages qui fleurissaient autrefois”, a-t-il ajouté.

La situation n’est pas aussi grave dans la ville méridionale de Kherson, située juste au nord de la péninsule de Crimée que Moscou a annexée à l’Ukraine en 2014, selon l’activiste pro-ukrainien Konstantin Ryzhenko. Kherson a été capturé sans trop de destruction au début de la guerre, de sorte que la plupart de ses infrastructures sont intactes.

Mais les approvisionnements en biens essentiels ont été inégaux et les prix de la nourriture et des médicaments importés de Russie ont grimpé en flèche, a déclaré Ryzhenko à AP, ajoutant que les deux sont de “qualité dégoûtante”.

Au début de la guerre, des milliers d’habitants de Kherson ont régulièrement protesté contre l’occupation, mais les répressions de masse en ont forcé beaucoup à fuir la ville ou à cacher leurs opinions.

« Les manifestations sont impossibles depuis mai. Si vous exprimez publiquement quoi que ce soit de pro-ukrainien, une opinion sur n’importe quel sujet, vous êtes assuré d’être emmené en détention, torturé et battu là-bas », a déclaré Ryzhenko.

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, dont la ville de la région de Zaporizhzhia a également été occupée au début de la guerre, a fait écho au sentiment de Ryzhenko.

Les arrestations massives et les purges d’activistes et de faiseurs d’opinion ayant des opinions pro-Kyiv ont commencé en mai, a déclaré Fedorov, qui a passé du temps en captivité russe pour avoir refusé de coopérer. Plus de 500 personnes à Melitopol sont toujours en captivité, a-t-il déclaré à AP.

Malgré cette intimidation, il a estimé que seulement 10% environ de ceux qui restent dans la ville voteraient pour rejoindre la Russie si un référendum avait lieu.

“L’idée d’un référendum s’est discréditée”, a déclaré Fedorov.

L’activiste de Kherson Ryzhenko pense qu’un référendum serait truqué parce qu’« ils parlent déjà de voter en ligne, de voter à domicile. … Alors, vous comprenez, la légitimité de ce vote sera nulle.

L’analyste politique russe Dmitry Oreshkin a déclaré qu’étant donné que tant de personnes ont quitté les régions occupées, “il n’y aura rien de proche d’un véritable sondage de la population sur ses préférences”.

Mais les autorités ukrainiennes doivent toujours considérer ces votes comme un problème sérieux, a déclaré Vadim Karasev, chef du groupe de réflexion de l’Institut des stratégies mondiales basé à Kyiv.

“Après les référendums, la Russie considérera les terres du sud comme faisant partie de son propre territoire et considérera les attaques ukrainiennes comme des attaques contre la Russie”, a déclaré Karasev dans une interview.

Il a déclaré que le Kremlin pourrait également utiliser la menace de référendums pour faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy afin qu’il accepte les négociations sur les conditions de Moscou, sinon il risquerait de “perdre le sud” et une grande partie de son accès vital à la mer.

Zelenskyy a déclaré que si Moscou allait de l’avant avec les votes, il n’y aurait aucune discussion d’aucune sorte.

Dans l’intervalle, les forces ukrainiennes poursuivent des frappes sporadiques contre l’armée russe dans la région de Kherson. Jeudi, le commandement opérationnel sud de l’Ukraine a signalé avoir tué 29 “occupants” près de la ville de Bilohirka, au nord-est de Kherson, ainsi que détruit de l’artillerie, des véhicules blindés et un dépôt de ravitaillement militaire.

—-

Yuras Karmanau, Associated Press