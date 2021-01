(Opinion Bloomberg) – Dans le vif du sujet, à Moscou en 2003, il n’a jamais semblé possible que l’attaque aille aussi loin qu’elle l’a fait. En fin de compte, il n’a fallu que des mois à Mikhail Khodorkovsky pour trouver son empire pétrolier assiégé, et pas beaucoup plus longtemps pour que l’édifice s’effondre.

Le parallèle entre la débâcle de Yukos Oil Co. il y a près de deux décennies et la répression contre Alibaba Group Holding Ltd. et sa filiale Ant Group Co. au cours des dernières semaines semblera au mieux inexact. Et, pour être clair, ça l’est. Jack Ma n’a pas bénéficié d’un processus de privatisation chaotique et souvent obscur, et n’a pas non plus été impliqué dans les machinations politiques directes du type de celles que les oligarques russes ont essayées dans les années 1990. En fin de compte, Khodorkovsky a passé plus de 10 ans derrière les barreaux – bien qu’il ait maintenu son innocence – et la majeure partie de l’entreprise qu’il avait reconvertie a été reprise par la société d’État Rosneft. Coups francs et dévastateurs.

En revanche, le géant du commerce électronique Alibaba et la société de paiement qu’il soutient sont confrontés à un examen antitrust et à des questions sur les risques pour la stabilité financière qui, selon beaucoup, se font attendre depuis longtemps, même si la méthode a été abrupte.

Pourtant, il existe des similitudes frappantes. Voici deux systèmes politiques dirigés par des hommes forts avec un penchant pour réduire les entrepreneurs hubristiques à la taille avec des grèves de précision – indépendamment de l’impact financier. Ensuite, il y a le timing. Les problèmes de Khodorkovsky ont commencé après qu’il ait publiquement contesté le président Vladimir Poutine sur la corruption de l’État, tout comme les problèmes de Ma ont fait surface après qu’il ait été un peu trop franc lorsqu’il a discuté du système bancaire chinois lors d’un forum financier, faisant rapidement dérailler l’offre publique record de Ant. Les deux chiffres occupent une place importante dans l’économie. Et dans les deux cas, il y a un avertissement clair pour la communauté des affaires au sens large.

Yukos a marqué un tournant pour la Russie. C’était la fin des libertés relatives du début des années 2000 et le début d’une transition vers un plus grand contrôle national. L’État, a-t-il été clairement indiqué aux investisseurs, avait du poids et l’utiliserait. L’épisode entier a nourri une atmosphère d’incertitude et de peur qui a puni l’esprit d’entreprise, l’innovation et les investissements étrangers.

Cela vaut la peine de garder cela à l’esprit lorsque l’on considère ce qui pourrait arriver en Chine après les dernières semaines. Cela ne signifie pas prévoir une annihilation à la manière de Ioukos. Mais la question reste ouverte de savoir si ce qui suit est simplement une réglementation plus stricte pour le royaume de Ma et ses pairs Tencent Holdings Ltd – qui pourrait bien profiter à l’écosystème technologique plus large en Chine – ou un changement plus draconien et dommageable à la Russie.

Il est clairement nécessaire de rétablir l’équilibre dans l’univers technologique chinois, et le débat sur la concurrence technologique fait rage bien au-delà de la Chine. Les régulateurs de Pékin ont pendant des années permis à des innovateurs comme Ant de se déplacer librement, avec des coups occasionnels sur la jointure – comme, par exemple, avec des restrictions imposées après le décès d’un étudiant à la suite d’un traitement expérimental contre le cancer trouvé parmi les résultats de recherche promus par Baidu Inc., ou plus récemment par retarder les approbations de jeux vidéo. Ma s’est agrandie parce qu’on lui a donné de l’espace.

Dans cette lecture, et comme me l’a fait remarquer Martin Chorzempa du Peterson Institute for International Economics, le moment de la répression peut s’expliquer en partie par le fait que l’étendue de l’ampleur de Ant n’a peut-être pas été pleinement comprise avant les détails de son introduction en bourse. prospectus. Il était alors nécessaire d’intervenir rapidement avant le début du commerce, pour éviter de nuire aux investisseurs maman-et-pop. Le discours de Ma à Shanghai, qui suggérait la montée de la pression, l’a rendu politiquement possible.

Il est également plausible de soutenir qu’un système antitrust relativement jeune peut surcompenser. Dans le passé, les magnats qui sont venus pour le traitement de démantèlement en Chine ont été largement punis pour s’être mêlés de frénésie alimentée par la dette – comme le financier de Tomorrow Holding Co., Xiao Jianhua, saisi dans un hôtel de luxe de Hong Kong malgré son équipe de gardes du corps féminins, ou Wu Xiaohui du groupe d’assurance Anbang. Ce n’est pas le cas de Ma, qui a également eu du mal à faire son service national. Cela vaut la peine de retourner à Yukos. Ensuite, il y avait des questions légitimes à poser. Certains investisseurs de haut niveau ont en fait applaudi cette décision à l’époque, a déclaré l’économiste Sergei Gouriev de Sciences Po à Paris, qui a écrit sur la signification de l’épisode. Mais ce qui a suivi était quelque chose de bien plus radical qu’un effort de nettoyage après le chaos des années 1990. La prise de l’Etat se resserra. Le pardon même de Khodorkovsky en 2013, juste avant les Jeux olympiques de Sotchi, était une expression du contrôle de Poutine.Il est toujours difficile de prévoir le plein impact de ces éclairs, une marque de l’élaboration des politiques dans des pays qui équilibrent libertés économiques et restrictions politiques. Permettre à un plus grand nombre d’entités publiques de participer, par exemple, peut être une pente glissante. Il est certain que l’effet d’entraînement de tout autre coup porté à Ma et à son empire serait significatif, étant donné son image charismatique. Il est bien plus populaire que les oligarques largement détestés de Russie ne l’ont jamais été.

En fin de compte, il est peut-être tout simplement impossible de couper les ailes de Ma et de faire reculer les libertés sans nuire à l’innovation, comme l’a fait la Russie. Et puis il y a le besoin désespéré de crédit. La grâce salvatrice de Jack Ma peut être qu’il n’est pas seulement un problème, mais qu’il fait partie de la solution.

