Un haut membre de la commission des athlètes du Comité International Olympique (CIO) a déclaré que l’instance dirigeante mondiale du sport ne devrait pas demander si Jeux olympiques de Tokyo doit être retenue ou non, et que la décision doit être laissée aux experts médicaux. La Canadienne Hayley Wickenheiser, quatre fois médaillée d’or olympique en hockey sur glace, a déclaré à la Société Radio-Canada (CBC) que «cette décision doit être prise par des experts médicaux et de la santé, et non par des entreprises et des grandes entreprises».

«Une explication très claire et transparente doit être donnée si les Jeux se poursuivent. Vous avez presque besoin de quelqu’un d’autre à l’extérieur avec moins investi que vous pour dire que cela en vaut la peine. Ce ne devrait pas être le CIO qui lance cet appel », a-t-elle déclaré.

«Ce devraient être les médecins et les médecins expérimentés qui ont fait face aux pandémies et les gens qui n’ont rien à gagner ou à perdre.

En raison d’un pic dans les cas de Covid-19, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a décidé de décréter un autre état d’urgence à Tokyo et dans trois autres préfectures – Kyoto, Osaka et Hyogo.

Osaka a signalé 1162 nouveaux cas vendredi, dépassant les 1000 infections pour le quatrième jour consécutif, et Hyogo a confirmé un record de 567 nouveaux cas, tandis que Tokyo comptait 759 nouvelles infections.

«Dans les préfectures d’Osaka et de Hyogo, les nouvelles variantes représentent plus de 80% de leurs infections, alors qu’elles en constituent 30% à Tokyo», a déclaré Suga.

La mesure, qui est entrée en vigueur aujourd’hui, se poursuivra jusqu’au 11 mai.

