Le sort des Eagles dépend de la santé de Jalen Hurts

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Lorsque Jalen Hurts était en parfaite santé, les Eagles de Philadelphie étaient un mastodonte. Ils ont parcouru une grande partie de leur emploi du temps pendant les trois premiers mois. Même lorsque les matchs étaient plus serrés que prévu, ils ressemblaient toujours à une équipe dominante.

Tout a changé le 18 décembre à Chicago, lorsque Hurts a été projeté au sol par le plaqueur défensif des Bears Trevis Gipson à la fin d’une course de la fin du troisième quart. Le quart-arrière des Eagles a subi une entorse à l’articulation SC à l’épaule droite – une blessure qui l’aurait forcé à se retirer des trois derniers matchs de la saison régulière si les Eagles n’avaient pas eu besoin de le précipiter pour la finale pour aider à décrocher le No. 1 graine dans le NFC.

Ils n’ont plus ressemblé à ce vieux mastodonte depuis, parce que Hurts, 24 ans, est tout pour l’attaque des Eagles. Sans lui au complet, étant la menace à double sens et le candidat MVP qu’il a été pendant 14 matchs, ils n’ont tout simplement pas été la même équipe offensive dangereuse et polyvalente.

C’est pourquoi la nouvelle annoncée mardi par l’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, a été un énorme soupir de soulagement pour tout le monde dans leur immeuble.

“Il est meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était il y a deux semaines”, a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni. “Et il continue de s’améliorer. Il se sent bien.”

Et juste au cas où Sirianni n’était pas clair, Hurts a confirmé “Je me sens bien.”

Les Eagles ne disaient pas grand-chose d’autre sur Hurts mardi, si ce n’est qu’il participait à part entière à leur entraînement et qu’il ne figurait même plus sur leur rapport de blessure. Mais le monde découvrira à quel point Hurts est « bon » et « meilleur » samedi soir (20 h 15 HE sur FOX), lorsque les Eagles, tête de série (14-3), affronteront la sixième tête de série. Giants (10-7-1) à Philadelphie. De toute évidence, ils ont besoin qu’il soit aussi proche que possible de 100%, et même proche de “génial”.

Parce que s’il y a une leçon que les Eagles ont tirée des trois derniers matchs de leur saison, c’est que si Hurts n’est pas à son meilleur, ils n’auront pas le Super Bowl qu’ils espèrent avoir.

Et cela signifie qu’il ne peut pas simplement être sur le terrain, lancer le ballon et éviter autrement tout coup sur son épaule droite. Ils ont besoin de lui pour être ce candidat MVP qui peut ruiner les défenses avec ses bras et ses jambes. Lui et les Eagles étaient pratiquement imparables quand il faisait les deux, lançant pour 3 472 verges et courant pour 747 lors de ses 14 premiers matchs, et représentant un total de 35 touchés. Sa capacité à courir et à lancer de l’extérieur de la poche a constamment déséquilibré les défenses et a fait des Eagles le top trois offensif qu’ils ont été toute l’année.

Ils ont raté cette dimension dans les deux matchs – et deux défaites – avec Gardner Minshew au quart-arrière. Ils ont même eu du mal lorsque Hurts est revenu pour la finale pour affronter une équipe des Giants qui n’a pas lancé un seul partant défensif, principalement parce que la priorité des Eagles semblait être de protéger l’épaule de Hurts en ne lui permettant pas de courir.

Ce match a peut-être été une victoire de division 22-16, mais c’était aussi un signe d’avertissement. Le coordinateur offensif des Eagles, Shane Steichen, n’a appelé qu’un seul jeu courant pour Hurts – un quart-arrière furtif. Les seules autres fois où il a couru, c’est quand il a été rincé de la poche, et il a couru la plupart du temps directement vers les lignes de touche pour ne pas être touché.

C’était un risque calculé pour s’assurer que Hurts serait en bonne santé et disponible pour les séries éliminatoires. Mais le résultat a été une infraction qui a lutté, en particulier dans la zone rouge. Ils étaient exceptionnellement sensibles à la pression parce que Hurts était soudainement une statue virtuelle derrière la ligne de mêlée. L’attaque multidimensionnelle habituelle des Eagles n’était que l’ombre d’elle-même.

Hurts, bien sûr, est généralement tout sauf sculptural. Au cours de ces 14 premiers matchs de la saison, il a couru sur 16,8% des jeux des Eagles (156) pour 13,5% de leurs verges totales (747). Et la menace d’un quart-arrière qui gagne près de 5 verges par course a non seulement gardé les passeurs adverses sur leurs talons, mais a également ouvert des trous pour le porteur de ballon Miles Sanders (1 269 verges) pour profiter des défenseurs déséquilibrés qui ne pouvaient pas être sûr qui porterait le ballon.

Il doit être à nouveau cela pour que les Eagles ressemblent aux Eagles, même si cela met en danger l’épaule encore en cours de guérison de Hurts – même si le plan éclair du coordinateur défensif des Giants Wink Martindale signifie qu’il y a une grande cible sur le côté droit de Hurts. .

“J’ai une prime sur moi chaque semaine où je vais sur le terrain”, a déclaré Hurts. “Alors, je vais y aller et jouer à mon jeu. Quoi qu’il arrive, ça arrive.”

Oui, si Hurts est blessé, les Eagles sont condamnés. Mais c’est la chance qu’ils doivent prendre en raison de l’importance qu’il accorde à leurs plans. Il est allé au-delà des 11 courses et 53 verges et près d’un touché au sol qu’il a réalisé en moyenne par match au cours de ces 14 départs. C’était ce que sa capacité de précipitation faisait pour tout le monde autour de lui, et ce qu’elle faisait faire aux défenses adverses.

Enlevez cela et bien sûr, peut-être que les Eagles peuvent encore battre la défense des Giants d’une autre manière. Lors de leur première rencontre le 11 décembre, après tout, Hurts a lancé pour 171 verges et deux touchés en première mi-temps alors que les Eagles se sont construit une avance rapide de 21-0 en route vers une victoire de 48-22. Bien sûr, ils ont mis ce match de côté en seconde période avec une attaque précipitée qui a terminé avec 253 verges. Et le coup de poing 1-2 de Hurts (77 verges) et le porteur de ballon Miles Sanders (144) ont laissé la défense des Giants deviner même lorsqu’ils savaient que les Eagles allaient courir.

Si Hurts ne court pas comme il le peut… eh bien, un coup de poing n’est tout simplement pas pareil. Les Eagles seraient toujours bons, mais ils seraient beaucoup plus proches de l’ordinaire, ce qui serait un énorme pas en arrière. Et ils seraient très vulnérables à une équipe des Giants qui a montré un assez bon coup de poing 1-2 avec le quart Daniel Jones et le porteur de ballon Saquon Barkley lors de leur victoire en séries éliminatoires au Minnesota dimanche après-midi.

Ils doivent donc laisser Hurts être Hurts – peu importe à quel point cela lui fait mal. Il est certainement assez fort pour le gérer, et maintenant il a eu trois des quatre dernières semaines de repos. Maintenant, il doit être complètement de retour, car tout dépend de lui pour retrouver son ancienne forme.

Le sera-t-il donc ? Tout sera-t-il revenu à la normale avec Hurts et les Eagles samedi soir ?

“Je ne sais pas”, a déclaré Hurts, timidement. “Je pense que ça dépend de comment ça se passe.”

Ça n’ira probablement pas bien s’il ne l’est pas. S’il l’est, les Eagles pourraient être de retour sur leur piste du Super Bowl.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

