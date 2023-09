Le sort des Cubs de Chicago en séries éliminatoires pourrait être décidé samedi après une défaite déchirante contre les Brewers de Milwaukee – Twin Cities

Après une autre défaite difficile d’un point vendredi soir à l’American Family Field, les Cubs de Chicago se sont retrouvés au bord de l’élimination à deux matchs de la fin.

Une saison marquée par des fluctuations sauvages était sur le point de se terminer, peut-être dès samedi soir à Milwaukee.

Le manager David Ross a déclaré après la défaite déchirante de 4-3 en 10 manches contre les Brewers que le sentiment dans le club-house n’était pas différent de celui de la semaine dernière environ.

« C’est pareil », a déclaré Ross. « Nous devons gagner chaque match. C’est ainsi depuis un moment maintenant. Je connais le score.

Dans une saison aussi folle que celle-cila possibilité de prolongations semblait être la fin parfaite pour une équipe des Cubs qui est passée de 10 matchs sous .500 à prétendant aux séries éliminatoires pour potentiellement s’effondrer avec 14 défaites en 20 matchs consécutifs.

Le match suspendu des Marlins de Miami contre les Mets de New York jeudi signifiait que les Cubs auraient pu les forcer à jouer la dernière manche lundi pour les battre pour la troisième place de wild card. Mais la défaite des Cubs et la victoire des Marlins contre les Pirates de Pittsburgh en ont probablement fait un point discutable.

Les Marlins peuvent décrocher la place s’ils maintiennent leur avance de 1 1/2 match car ils détiennent le bris d’égalité contre les Cubs en remportant la série de la saison.

Les Cubs peuvent encore le faire, mais ils ont besoin d’un miracle contre une équipe des Brewers, vainqueur de la division, qui a maintenant neuf matchs d’avance sur eux et espèrent également que les Pirates battent les Marlins lors des deux prochains matchs.

Une saison qui était à leur portée il y a seulement trois semaines s’est progressivement éteinte, entraînant un effondrement lent.

« Nous réfléchirons à la saison lorsqu’elle sera terminée », a déclaré Ian Happ. « Maintenant, nous nous concentrons sur la victoire d’un match de baseball (samedi). Nous avons un groupe qui n’a pas abandonné toute l’année. Cela n’arrivera pas demain. Je jouerai probablement un match serré et tout le monde sera sur le bord de son siège. Mais nous allons recommencer. »

Un autre important contingent de fans des Cubs était présent vendredi parmi la foule de 39 216 personnes pour voir si l’équipe qui avait déjà été déclarée morte à plusieurs reprises en 2023 pouvait faire le premier pas dans un retour improbable après le balayage dévastateur d’Atlanta.

Ils l’ont presque fait. Le home run égalisateur de Happ en début de neuvième leur a donné une nouvelle vie, mais les Cubs n’ont pas pu réaliser un autre point et ont terminé avec seulement six coups sûrs.

Dansby Swanson et Cody Bellinger ont tous deux été sans coup sûr en quatre présences au bâton.

« Je joue juste mal, ce que je possède », a déclaré Swanson. « Évidemment, venez travailler tous les jours avec l’espoir de bien jouer. Je n’ai tout simplement pas joué depuis quelques instants récemment. C’est nul et c’est définitivement quelque chose sur lequel je travaille. Ce n’est pas arrivé. Nous avons encore deux chances.

L’idée que les Brewers salivaient à l’idée d’éliminer les Cubs des séries éliminatoires était exagérée, m’a dit le voltigeur gauche Christian Yelich avant le match.

« Ce n’est pas vraiment notre objectif », a-t-il déclaré. « La seule chose sur laquelle nous nous concentrons est d’essayer de jouer notre meilleure version du baseball et de rester compétitif en tant qu’équipe. Nous avons les séries éliminatoires dans quelques jours, et vous voulez terminer sur une bonne note, maintenir cette intensité.

Le manager Craig Counsell a également minimisé l’idée.

« Nous voulons jouer du bon baseball, et c’est notre mission chaque soir », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas s’il y a quelque chose de plus là-bas. »

Pourtant, ce serait une plume dans leur casquette d’aider à mettre l’enjeu final dans la saison des Cubs, et cela s’annonce comme un dernier week-end étrange dans un stade approximatif que de nombreux fans des Cubs considèrent comme leur deuxième maison.

Yelich était prêt à l’entendre de leur part, comme il l’a fait depuis qu’il est devenu Brewer en 2018. Il a remplacé Ryan Braun en tant que joueur le plus détesté par les fans des Cubs et est un tueur de Cub vérifié avec 17 circuits et un .813 OPS contre eux en sa carrière.

Comme Braun, Yelich n’hésite pas à jouer le rôle du méchant. Plus il y a de huées, plus on est de fous.

« Vous comprenez que faire partie des Brewers, cela va avec », a-t-il déclaré. « Vous entendez tout. Cela fait partie du fait d’être un acteur majeur dans certaines de ces rivalités.

Le toit de l’American Family Field était ouvert pour le match par une nuit fraîche du début de l’automne. La dernière fois que les Cubs étaient en ville début juillet, il y avait le fameux incident du « Roofgate » au cours duquel le manager des Cubs, David Ross, était furieux de la fermeture du toit pendant le jeu malgré aucun signe de pluie. Les Brewers ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune mauvaise intention et que la possibilité d’averses était la raison de la décision.

Counsell a déclaré vendredi que le toit restait généralement ouvert à moins qu’il ne descende en dessous d’une certaine température qu’il n’a pas pu révéler.

Top secret?

« Vous ririez, mais je ne peux pas le dire », a-t-il déclaré.

Les habitants du Wisconsin n’aiment apparemment pas qu’il fasse trop frais dans leur stade. Imagine ça.

Les Cubs aimeraient rester un moment, ce qui signifierait qu’ils ont atteint les séries éliminatoires et ont commencé une série de jokers ici mardi.

Mais cela ne semble pas probable pour le moment. Ils ont eu beaucoup d’occasions mais n’en ont pas profité.

« C’est évidemment frustrant », a déclaré Swanson. « Personne ne le veut plus que nous. »

Mais vouloir plus n’a pas fonctionné pour les Cubs, qui passeront une longue intersaison à se demander comment tout s’est effondré.

()