Russell Hill et Carol Clay ne s’asseoiront pas avec leurs familles pour leur traditionnel repas de Noël cette année.

Neuf mois après leur disparition, leurs proches restent dans le noir, se demandant ce qui leur est arrivé, où ils sont et s’ils les reverront un jour.

Les détectives enquêtant sur le mystérieux cas ne savent que trop bien que souhaiter une réponse ne fait qu’ajouter à la douleur.

L’épouse de M. Hill, Robyn, 71 ans, a déclaré que son mari (photo, à gauche) était amical avec Carol Clay (à droite) depuis des décennies, mais n’avait aucune idée qu’ils voyageaient ensemble lorsqu’il a disparu.

Le 21 mars, le Toyota Landcruiser blanc de M. Hill a été retrouvé avec des dommages mineurs causés par un incendie dans leur camping incendié près de Dry River Creek Track dans la vallée.

Des mois de recherches n’ont trouvé aucune trace de la paire. Le détective Stamper pense que si le couple était toujours dans la vallée, les chercheurs auraient trouvé des preuves

C’est facile à dire pour eux.

M. Hill, 74 ans, et Mme Clay, 73 ans, n’ont pas été revus depuis le 19 mars lorsqu’ils sont allés camper dans la vallée isolée de Wonnangatta, dans la région de Gippsland à Victoria.

C’était à peu près au même moment que les Australiens approchaient d’un verrouillage dur en raison de la pandémie de COVID-19.

Leur disparition est restée largement inaperçue pendant plus d’un mois alors que le monde était bouleversé.

Les gens disparaissent tout le temps dans la brousse australienne.

Malheureusement, beaucoup ne sont pas retrouvés vivants.

Le fait que certains ne soient pas trouvés du tout n’est pas non plus inhabituel.

Une combinaison de facteurs, alimentée au goutte-à-goutte par la police dans les semaines qui ont suivi la disparition du couple, a transformé la disparition de Russell Hill et Carol Clay en l’un des plus grands mystères des années 2020

La Toyota à quatre roues motrices de M. Hill avait été retrouvée par la police locale à côté de sa tente incendiée, mais la paire était partie sans laisser de trace.

Le véhicule lui-même a également subi des dommages dans l’incendie, mais il a quand même pu être chassé des lieux.

À l’époque, la police avait cru que l’incendie avait probablement été déclenché par un chargeur de téléphone douteux et que le couple s’était tout simplement perdu dans la forêt.

La police du pays qui a assisté à la scène a fait un gâchis sous la présomption que le couple manquait tout simplement.

À l’époque, l’inspecteur Craig Gaffee de Sale dirigeait la recherche du couple dans des conditions dangereuses de brousse.

L’inspecteur-détective Andrew Stamper mène l’enquête sur le mystère

Le couple a disparu dans la vallée de Wonnangatta, à plus de 200 km au nord-est de Melbourne

Des effets personnels (encerclés) ont été laissés dans le véhicule de Russell Hill, qui a été endommagé par le feu lorsque sa tente a pris feu.

Il avait été soutenu par la surveillance aérienne de la police, le peloton de chiens et des membres du service d’urgence de l’État, des parcs Victoria et de la Mountain Cattlemen’s Association of Victoria.

Certains se demandent s’il aurait pu être prudent d’appeler la brigade des homicides.

On ne sait toujours pas si la police à l’époque savait que le couple disparu était en fait des amants secrets.

Le vendredi 27 mars, des campeurs avaient trouvé le véhicule de M. Hill présentant des signes d’incendie mineurs près de Dry River Creek Trak à Billabong.

Aucun d’eux n’avait été entendu depuis le 20 mars, lorsque M. Hill a établi un contact radio à partir d’une station éloignée dans les Alpes.

Rob Ashlin, un ami de M. Hill depuis près de trois décennies, est la dernière personne connue à lui parler via un réseau de radio amateur vers 18 heures ce jour-là.

Pendant l’appel, il a dit qu’il avait des problèmes de transmission radio.

Mme Ashlin s’est inquiétée lorsque son ami ne s’est pas enregistré sur le réseau radio la nuit suivante.

L’inspecteur Gaffee a déclaré aux journalistes à l’époque que le camping lui-même et le véhicule étaient « vraiment bien équipés ».

Il a exhorté tous ceux qui avaient participé à ce Billabong et Wonnangatta Track à se manifester.

Il était clair que la police ne pouvait pas comprendre pourquoi M. Hill, un bushman expérimenté, avait abandonné son utilitaire à quatre roues motrices alors qu’il pouvait encore être conduit.

L’objectif était clairement de trouver les campeurs.

«À ce stade, en raison de la durée de leur absence et des conditions météorologiques, nous avons de graves craintes pour leur sécurité», a déclaré l’inspecteur Gaffee.

«Nous savons qu’ils sont près de l’eau… nous savons qu’ils avaient de la nourriture dans la voiture mais nous ne savons pas combien ils en avaient avec eux.

Il a dit qu’il n’y avait aucune raison de croire qu’ils auraient quitté la région à pied s’ils essayaient de partir.

La question sur l’incendie a été rapidement expliquée – elle a probablement été déclenchée par un chargeur de téléphone portable qui surchauffait à l’intérieur d’une tente.

Le 6 avril, la recherche avait été annulée.

Carol Clay, 73 ans, qui était autrefois présidente de la Country Women’s Association of Victoria, entretenait une relation avec Russell Hill depuis de nombreuses années avant leur disparition.

Une nouvelle image du Toyota Landcruiser blanc de M. Hill. Il a été retrouvé avec des dommages mineurs causés par un incendie dans leur camping incendié près de Dry River Creek Track dans la vallée le 21 mars.

Russell Hill et Carol Clay ont été entendus pour la dernière fois le 20 mars, la femme de M. Hill ignorant qu’il voyageait avec une autre femme

Mais près d’un mois après la disparition du couple, des détectives spécialisés de l’unité des personnes disparues ont été appelés à agir.

L’épouse de M. Hill, Robyn Hill, a déclaré au Daily Mail Australia qu’elle avait appris l’enquête sur le meurtre de sa fille, qui avait vu une promotion pour une édition du programme A Current Affair de Channel 9.

«Je ne pense pas qu’il sera toujours en vie», a-t-elle déclaré en avril.

«Ils sont tous les deux perdus. Alors espérons qu’ils les trouveront. Ils doivent les trouver. D’une façon ou d’une autre.’

L’une des premières choses que les détectives ont faites a été de jeter un autre regard sur la voiture endommagée par le feu de M. Hill.

Alors que les détectives ont sondé la relation du couple, cela a été rapidement exclu comme raison probable de leur mystérieuse disparition.

La police est convaincue que le couple n’a pas simulé leur propre mort et ne pense pas qu’il s’agisse d’un meurtre suicide.

La clé pour déverrouiller le boîtier a peut-être pris feu dans un incendie qui a détruit leur camping.

Des sources policières ont déclaré au Daily Mail Australia que la police restait ouverte d’esprit sur ce qui était arrivé exactement au couple.

Dans les mois qui ont suivi leur disparition, des détails étranges sont apparus sur un «solitaire bizarre» vivant dans les Alpes victoriennes, qui a été interrogé sur un certain nombre de disparitions mystérieuses.

Connu sous le nom de « Buttons » ou, de façon inquiétante, « l’homme aux boutons », l’expert bushman est devenu une personne d’intérêt après que les habitants ont soulevé des préoccupations concernant son comportement étrange.

On pense qu’il a gagné son surnom en raison de son passe-temps d’utiliser des bois de cerf pour fabriquer des boutons – qu’il utilise ensuite comme de grands piercings d’oreille.

«Être effrayant n’est pas illégal», a déclaré une source policière au Daily Mail Australia.

Une source policière a confirmé que rien n’indiquait que le mystérieux solitaire avait tué le couple, mais ce qui leur est arrivé reste inconnu.

«Nous ne pensons pas qu’ils vivent dans le Queensland une vie (secrète). Ils sont vraiment trop vieux pour quitter le réseau et pourquoi le feraient-ils? dit la source.

La police pense qu’il est plus probable qu’improbable que les deux hommes se soient heurtés à un acte criminel alors qu’ils se trouvaient dans la nature éloignée.

La zone elle-même est considérée comme un endroit idéal pour commettre un meurtre.

La réception téléphonique est pratiquement nulle et contrairement à certaines autres zones populaires auprès des randonneurs, la vallée isolée de Wonnangatta ne voit pas beaucoup de trafic pédestre ou routier.

Russell Hill s’accroche à un drone qu’il avait avec lui lorsqu’il a disparu. Le drone n’a pas été retrouvé malgré une recherche approfondie de la zone

Un drone similaire à celui qui manque toujours

M. Hill avait quitté son domicile à Drouin le 19 mars pour le voyage de camping et prévoyait de quitter la région le 26 mars.

Mme Clay, quant à elle, avait dit à des amis qu’elle partait pour quelques jours et qu’elle s’attendait à rentrer à la maison le 28 ou 29 mars.

M. Hill était un passionné de radio amateur et a fait sa dernière émission depuis la brousse dans les jours précédant sa disparition.

« Cet endroit est au milieu de nulle part », a déclaré la source. «C’est juste problématique à l’extrême.

Alors que le meurtre de sang-froid était une piste d’enquête, les détectives restent ouverts à toutes sortes de scénarios.

«Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas et font des trucs illégaux. Comme les gens qui vont chasser dans le parc national et qui font de la moto. A-t-il eu une dispute avec l’un d’eux qui a mal tourné? dit la source.

La police a d’abord cru que le couple était peut-être mort après que M. Hill ait perdu son drone dans la brousse et que le couple ait tenté de le récupérer.

Le drone est toujours porté disparu malgré une recherche approfondie qui s’est terminée le 6 avril sans que personne n’en trouve trace.

Si des chiens sauvages avaient trouvé le couple avant la police, des restes auraient probablement été retrouvés dans les jours et les semaines qui ont suivi.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles M. Hill aurait rencontré une récolte de marijuana et aurait été assassiné.

La police s’est tournée vers des experts étrangers et interétatiques dans leur tentative de résoudre la disparition.

La meilleure théorie est que le couple a été assassiné sur les lieux, leur tente détruite pour cacher les preuves et leurs corps jetés à un autre endroit.

La police a désespérément besoin de personnes qui se trouvaient peut-être dans la région à ce moment-là pour leur faire savoir afin qu’elles puissent être exclues de l’enquête.

Les détectives souhaitent également savoir si quelqu’un peut s’accrocher à des images de la caméra de bord qui pourraient aider à identifier d’autres pistes.

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter CrimeStoppers au 1800333 00