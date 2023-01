Le sort des Bengals et des Chiefs repose sur la cheville blessée de Patrick Mahomes

Martin Rogers FOX Sports Insider

Ayez une pensée pour la cheville droite de Patrick Mahomes, qui sera bientôt cocon derrière tout ce cerclage épais, et avec les yeux obsessionnels du public sportif américain fixés dessus avec une curiosité impénitente.

Rarement une seule partie du corps a suscité une telle attention sportive, mais c’est comme ça cette semaine, avec tous les résultats potentiels semblant émaner directement du membre inférieur endommagé du quart-arrière des Chiefs de Kansas City.

Les espoirs des Chiefs d’un deuxième Super Bowl en trois ans, les désirs de championnat des Bengals de Cincinnati, le destin même du Trophée Lombardi ; ils sont tous liés – et non tangentiellement – ​​à cette cheville, celle qui s’est blessée lors de la victoire en ronde de division le week-end dernier contre les Jaguars de Jacksonville.

Une entorse à la cheville n’est pas une mince affaire et un Joe ordinaire (pas Burrow) comme vous ou moi boitillerait maladroitement pendant quelques semaines, ou, très probablement, l’utiliserait comme excuse pour passer encore plus de temps sur le canapé et devant la télévision. Surtout ce week-end, quand, au cas où vous ne l’auriez pas entendu, il y a quelques matchs de football assez savoureux qui se déroulent – ​​avec une histoire en tête d’affiche.

Mahomes, qui a porté les Chiefs toute la saison, sera à nouveau invité à porter la charge lors du championnat AFC contre les Bengals (dimanche, 18 h 30 HE), mais cette fois avec le poids ne reposant pas sur ces épaules solides et éprouvées. , mais sur une cheville torturée.

Que Mahomes soit même impliqué est remarquable en soi, mais les équipes de la Ligue nationale de football ont accès à la science du sport la meilleure et la plus chère, le travail de réadaptation et de préparation aura été incessant toute la semaine et se poursuivra jusqu’au match.

Et, n’oublions pas, les athlètes d’élite sont simplement câblés différemment en termes de ce qu’ils vont s’imposer, et Mahomes est l’élite de l’élite.

“En ce qui concerne les blessures, Patrick est le principal”, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid aux journalistes. “Il a travaillé dur sur le traitement et il va bien. Il vous a dit qu’il allait jouer, c’est donc son état d’esprit. Nous allons juste le prendre au jour le jour et voir comment ça se passe.”

Tout cela résume parfaitement la réalité de la situation. Reid était beaucoup plus franc que de nombreux entraîneurs en chef auraient été au même endroit, mais il ne partagera pas toutes les nuances de la condition de son joueur.

Heck, les Bengals, l’ennemi familier de dimanche, ont déjà assez d’avantages avec le simple fait que Mahomes sera à un certain degré de limitation. Inutile, alors, de leur en fournir davantage.

Ce qui signifie que, malgré tous les examens et interrogations, la réponse ne viendra que dimanche, lorsque nous verrons avec certitude ce que Mahomes peut supporter, combien de traction il peut générer, comment ce bras doré est impacté avec son équilibre décalé, ce qui sa mobilité est comme, et dans quelle mesure les Bengals peuvent profiter du meilleur dans l’entreprise étant quelque chose de moins que cela, temporairement.

“Le numéro 1 sans aucun doute, personne ne peut plus le contester après ce week-end, c’est Patrick Mahomes”, a déclaré Nick Wright de FS1 à “First Things First” cette semaine, lors de l’analyse des meilleurs QB du football. “Cela ne peut pas être discuté. Joe Burrow est sans aucun doute le numéro 2.

“Et maintenant, il y a une vraie question. Jalen Hurts a été incroyable cette semaine. Je pensais [Trevor Lawrence] joué vaillamment. Le troisième meilleur quart-arrière du football… est Patrick Mahomes sur une jambe.”

Dimanche, on verra.

Revenons au point précédent, pourquoi le faisons-nous ? Pourquoi tant de réflexions, de conjectures, de spéculations, de temps d’antenne et, nous l’avons ici, de colonnes, consacrés à quelque chose qui ne sera révélé qu’une fois l’action commencée ?

En l’occurrence, c’est à cause du sentiment inébranlable que c’est là, là, la clé de décryptage du résultat. C’est à quel point Mahomes est bon, alors qu’il approche d’un cinquième match de championnat consécutif de l’AFC, un joueur rare dans ce “seulement” un anneau du Super Bowl à 27 ans se sent en quelque sorte comme une légère sous-performance.

Ce récit est un peu injuste pour les Bengals, qui ont battu Kansas City trois fois de suite, mais la raison pour laquelle les visiteurs sont un favori de 2,5 points n’est pas à cause de ces victoires passées, mais à cause de la cheville de Mahomes.

Alors bienvenue dans les derniers jours d’AnkleGate. C’est comme ça. Tout sur les chevilles – en fait une cheville – tout le temps. Pour le reste de la semaine, chaque extrait d’information, chaque mot prononcé par Reid, pratiquement chaque question posée à Reid, chaque aperçu de Mahomes, tous orientés dans une direction.

Ce n’est pas seulement le principal sujet de discussion, il pourrait aussi bien être le seul en ville. C’est un sujet étrange pour une discussion aussi intense.

C’est juste une cheville. Mais comme ça a tourné le week-end dernier (désolé pour les délicats), la saison a-t-elle tourné avec ça?

