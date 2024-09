Le sort de tante Lucy sera révélé

Le mystère de tante Lucy sera résolu dans le nouveau film Paddington

« Je pense que c’est un très beau film et j’ai vraiment hâte que les gens le voient », a déclaré Whishaw. « C’est magnifique. »

Hugh Bonneville, Dame Julie Walters, Madeleine Harris et Samuel Joslin reviennent également dans le nouveau film.

Mais Sally Hawkins a confié le rôle de Mme Brown à Emily Mortimer.

Whishaw a joué le rôle de Q dans les films de James Bond et est apparu dans l’adaptation télévisée de This is Going to Hurt

L’acteur, âgé de 43 ans, apparaît désormais dans une nouvelle production du West End d’En attendant Godot de Samuel Beckett.

Il a crédité la pièce en l’encourageant à abandonner l’université il y a plus de deux décennies pour étudier le théâtre à la place.

Il jouera aux côtés de Lucian Msamati, qui est déjà apparu dans Game of Thrones et Gangs of London.

La production, mise en scène par James MacDonald, est jouée au Theatre Royal Haymarket à Londres.

Paddington au Pérou sort dans les cinémas britanniques et irlandais le 8 novembre