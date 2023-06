Le sort de Sergei Shoigu et Yevgeny Prigozhin n’est pas clair en l’absence de toute direction claire de Vladimir Poutine | Nouvelles du monde

La poussière se dépose. Les dégâts sont profonds. Et la question demeure, surtout en l’absence de toute direction claire de Vladimir Poutine – que se passe-t-il ensuite ?

Attendez-vous à ce que le Kremlin livre un peu plus de « business as usual », « rien à voir ici » Poutine vidéos de rendez-vous de journal.

Dernières nouvelles Russie-Ukraine: on ignore où se trouve le patron de Wagner, Prigozhin, alors que son rival est vu pour la première fois

Nous avons vidéo du ministre de la défense Sergueï Choïgou inspectant une base d’opérations avancée du commandement occidental apparemment dans la « zone d’opérations militaires spéciales », soi-disant ce matin, bien que le bavardage de Telegram débatte activement pour savoir s’il a été filmé avant le coup d’État.

Et le chef du groupe Wagner Evgueni Prigojine a probablement été dit en des termes non équivoques de garder la tête baissée dans Biélorussie pour l’instant, même s’il n’est pas du genre à se taire longtemps.

Alors qu’adviendra-t-il du haut commandement militaire, qui vient de subir des semaines de critiques et une rébellion armée éphémère mais dangereuse ?

Quelle crédibilité ont-ils encore aux yeux de leurs hommes alors que des milliers, voire des centaines de milliers de russe les forces armées ont dû regarder ces vidéos de Prigozhin et ressentir quelques vérités à la maison ?

Prigozhin était doué pour prendre le parti de ses troupes, soulignant l’inutilité de l’ensemble Ukraine l’exercice, faisant rage contre les pertes de vie hideuses et inutiles.

Cela doit signifier beaucoup si vous êtes assis en première ligne et que vous vous demandez si vous êtes le prochain.

Poutine est célèbre pour sa loyauté et Choïgou et son chef d’état-major Valery Gerasimov n’ont été que loyaux.

Le commandant en chef ne voudra pas non plus avoir l’air d’avoir été contraint de céder aux pressions, surtout pas de Prigozhin qu’il vient de dénoncer comme un traître.

Mais il y a maintenant des spéculations selon lesquelles il cherche des alternatives.

Le gouverneur de la région de Tula, Alexei Dyumin, est l’un de ceux mentionnés comme successeur possible de Shoigu.

S’il y a un remaniement, cela se produira probablement une fois que la poussière sera retombée.

Il ressort également de toute la débâcle des contrats que Choïgou – et donc Poutine – ont dû décider que la guerre d’Ukraine ne pouvait et ne devait désormais être gérée que par le ministère de la défense et que toutes les autres unités indépendantes, Wagner étant la plus importante, devaient être incorporé dans le pli.

C’était une indication que Shoigu était à la hausse.

C’est probablement aussi la raison pour laquelle Prigozhin a décidé de tenter sa chance, exigeant que Wagner soit vu sur un pied d’égalité mais séparé des forces armées russes. Folie de grandeur, peut-être.

Donc, si Poutine remplace Choïgou maintenant, il semble encore plus faible.

Bien que je termine par la mise en garde, compte tenu des événements éclairs de samedi, tout est imprévisible et le reste, malgré le calme apparent des dernières 24 heures.