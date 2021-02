Les favoris des FAN Riverdale, The Flash, Batwoman et All American ont tous été confirmés pour revenir sur les écrans après d’énormes retards.

Les autres séries télévisées qui ont également été garanties un renouvellement sont Legends of Tomorrow, Legacies, Roswell, New Mexico, Dynasty, Charmed, Nancy Drew et In the Dark.

Pour de nombreux réseaux et studios de télévision, la pandémie COVID-19 a mis fin aux espoirs et aux rêves de bon nombre de nos émissions les plus aimées.

Cependant, contrairement à Netflix (dont la série nucléaire qu’ils ont jugée trop complexe pour filmer ou reporter – RIP GLOW), la CW a heureusement renouvelé certains de ses plus gros frappeurs.

Des émissions telles que The Flash, Riverdale, Batwoman et All American ont toutes eu la confirmation de leur retour, au grand plaisir des stars et des fans.

Mark Pedowitz, président du CW Television Network, a déclaré dans un communiqué: «Bien que nous ne soyons que quelques semaines dans la nouvelle saison, nous voulions prendre une longueur d’avance stratégique pour la saison prochaine avec ces renouvellements anticipés.

« [This] permet à nos équipes de production de commencer à créer des arcs d’histoire et à embaucher du personnel, et en même temps, continue de nous fournir un calendrier solide et stable sur lequel bâtir la saison prochaine. «

En septembre, les patrons de Riverdale ont taquiné la fin d’Archie dans une image prédisant son destin potentiel.

Le patron du spectacle, Roberto Aguirre Sacasa, qui a écrit les épisodes 79 et 80 de la série populaire, a taquiné leur contenu sur sa page Twitter – et le message a certainement fait parler les fans.

Il a ajouté la légende taquine: « Le #Riverdale Players Theatre continue avec nos deux prochaines lectures de table aujourd’hui via Zoom !!

« Comme on dit au revoir au lycée et bonjour à… ??? »

Les téléspectateurs savent déjà que l’émission fera un bond en avant dans le temps et passera peut-être même toutes les semaines et les années qu’Archie et ses amis fréquenteront des collèges séparés.

Pourtant, l’épisode 80 de Roberto, intitulé Purgatoire, pourrait suggérer qu’Archie ne reviendra pas du tout.

Les fans devront attendre pour savoir quand ils pourront rejoindre les nombreux personnages très appréciés et découvrir ce qui se passera ensuite.