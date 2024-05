Le sort de Reyna avec Forest a été un échec. Et après?

Giovanni ReynaLe plan semblait suffisamment solide. Quittez le Borussia Dortmund pour un nouveau départ et dirigez-vous vers Nottingham Forest, équipe de Premier League, en prêt. Là-bas, il pensait avoir plus de temps de jeu, ce qui l’aiderait à atteindre sa meilleure forme avant la Copa America de cet été avec l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Réalisez des performances impressionnantes avec Forest et il pourrait décrocher le gros coup dont il rêvait. Cela ne pourrait pas être pire que de rester à Dortmund, où il n’a joué que 302 minutes en 13 matches de championnat et de coupe… n’est-ce pas ?

Non. Il est juste de dire que le passage de Reyna avec Forest a été un échec, avec 230 minutes jouées en seulement neuf matches de Premier League – dont seulement deux débuts – depuis son transfert il y a quatre mois.

En conséquence, Reyna n’a tiré aucun des avantages escomptés de son déménagement. Au lieu de cela, il est entré dans une ligue inconnue et a rejoint une nouvelle équipe qui ne pouvait pas investir de temps dans un nouveau prêté car sa bataille pour éviter la relégation était prioritaire. Au lieu de donner des représentants à Reyna, les attaquants plus expérimentés de Forest, tels que Morgan Gibbs-Blanc, Anthony Elanga et Callum Hudson-Odoi ont obtenu le feu vert.

Aussi compréhensible que soit cette approche pour le club, elle a été décevante et frustrante pour Reyna.

« Il s’est bien entraîné et c’est un garçon adorable, mais l’équipe était dans un cycle difficile, luttant contre la relégation et le manager a donné la priorité aux joueurs ayant déjà une expérience en Premier League », a déclaré une source proche du club à ESPN.

Avec un match à jouer dans la saison de Forest, leur place en Premier League est pratiquement confirmée pour l’année prochaine : ils échapperont de peu à la relégation tant qu’ils ne perdront pas massivement ce week-end. L’avenir de Reyna semble cependant beaucoup moins certain. Jeff Carlisle, Julien Laurens et Constantin Eckner expliquent comment il s’est retrouvé à la croisée des chemins à l’approche d’un été crucial pour lui et l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Dortmund et l’ancienne agence de Reyna, Wasserman Media Group, n’étaient pas initialement favorables à l’envoi de Reyna en Angleterre, mais le père de Reyna, l’ancien international américain Claudio Reyna, était un ardent défenseur de l’accord, selon une source proche de Forest.

Il y avait une certaine logique derrière ce choix. Le directeur de Forest, Nuno Espirito Santo, était considéré comme un allié dans cette démarche. Le manager et Gio Reyna partagent le même agent, Jorge Mendes, et l’une des raisons pour lesquelles le joueur a choisi Forest avant l’intérêt de Marseille, Séville ou des Wolves était la présence de Nuno au club.

Malheureusement, cela n’a jamais cliqué. La meilleure performance de Reyna a eu lieu en avril contre les Wolves, où il a débuté, joué 71 minutes et décroché une passe décisive – sa seule contribution à un but à Forest. Il n’est pas du tout entré en jeu lors du match crucial du 4 mai contre son compatriote Sheffield United, candidat à la relégation, une victoire 3-1 qui a contribué à assurer leur place dans l’élite anglaise.

En l’absence d’option permanente disponible, Nottingham Forest n’envisage pas d’essayer de garder Reyna pour la saison prochaine, ni par le biais d’un nouveau prêt ni par le biais d’un transfert, a déclaré la même source à ESPN.

Maintenant, Reyna se retrouve coincé, probablement en train de retourner à Dortmund, où il devra peut-être se bousculer à nouveau pendant des minutes en équipe première contre certains des mêmes joueurs qui lui étaient préférés lors de sa dernière présence au cours de la première moitié de la saison.

BVB surveille strictement le passage de Reyna à Forest et est bien conscient que l’accord de prêt n’a fonctionné à la satisfaction de personne. Avant l’accord avec Forest, Dortmund a prolongé le contrat de Reyna jusqu’en 2026 car le club de Bundesliga souhaitait garder toutes ses options ouvertes. Cependant, Dortmund n’a pas encore décidé quoi faire de Reyna à son retour.

Gio Reyna met fin à ce qui a été un prêt raté à Nottingham Forest, où il a moins joué que dans son club permanent, le Borussia Dortmund. MI News/NurPhoto via Getty Images

L’avenir immédiat du meneur de jeu américain dépend de la question de savoir si d’autres milieux de terrain et ailiers, et surtout Donyell Malen et Jadon Sancho — reste au club.

Malen, qui a parfois été le meilleur joueur offensif de Dortmund au cours des deux dernières saisons, est depuis longtemps lié à un transfert en Angleterre. Pendant ce temps, Sancho n’a été prêté que par Manchester United et Dortmund devrait payer des frais substantiels afin de conserver l’ailier anglais avec un retour permanent dans le club qui a lancé sa carrière. Un coup de pouce pour les chances de Reyna est peut-être Marco ReusL’annonce récente de son départ du club à la fin de cette saison.

Cependant, les inquiétudes de Dortmund concernant Reyna vont plus loin que la simple concurrence. Les hauts responsables du club ont régulièrement été frustrés par ses progrès incohérents depuis 2022, même si cela était en partie dû à des blessures.

Quand Christian Pulisic Parti à Chelsea en 2019, Dortmund espérait avoir déjà la prochaine future star américaine dans ses livres. Au cours de quatre tournées estivales et de diverses campagnes de marketing, Dortmund a déployé de nombreux efforts pour faire du club une marque majeure du football aux États-Unis. Par conséquent, le BVB a eu tendance à offrir à Reyna plus de latitude que les autres jeunes joueurs, dans l’espoir qu’il devienne le visage de la présence mondiale de Dortmund.

Le club pourrait cependant très bien perdre patience même si le BVB croit toujours au potentiel de Reyna, a déclaré une source à ESPN. Si Reyna veut revenir jouer pour Dortmund la saison prochaine, son meilleur allié pourrait s’avérer être Lars Ricken, le directeur de longue date de l’académie des jeunes de Dortmund qui vient d’être promu au poste de directeur général. Mais même si Ricken est favorable à donner une autre chance à Reyna, un nouveau prêt au cours de la saison à venir est à nouveau une possibilité.

Au niveau international, la place de Reyna avec les États-Unis semble assurée malgré le manque de temps de jeu en club cette année.

Reyna et l’entraîneur américain Gregg Berhalter semblent avoir mis de côté la querelle post-Coupe du Monde qui menaçait de nuire à leurs deux carrières. En mars, Reyna a remporté à juste titre le titre de Joueuse du Tournoi de la Ligue des Nations de la Concacaf, marquant un but et deux passes décisives en deux matches, dont le but décisif en finale contre son rival mexicain. La Copa America de cet été fournira à Reyna le genre de plateforme qui pourra relancer sa carrière.

Cela dit, Berhalter a également des considérations à plus long terme – la plus importante étant la Coupe du monde 2026 et la constitution d’une équipe capable de surpasser les huitièmes de finale de l’USMNT de la dernière Coupe du monde. La création d’occasions a été la plus grande faiblesse de l’équipe américaine lors du tournoi au Qatar, et Reyna est la clé de l’amélioration des États-Unis dans ce domaine.

Pour cette raison, Berhalter sera impatient de voir Reyna améliorer son jeu en obtenant le genre de temps de jeu régulier qui a échappé au joueur au cours des dernières saisons. Il semble peu probable qu’étant donné le talent de Reyna, il acquière ce surnom redouté de joueur d’équipe qui ne joue jamais. Mais s’il veut devenir l’artiste que lui et l’USMNT souhaitent qu’il soit, il devra régler la situation de son club.

Une grande partie de cela pour Reyna sera de choisir plus judicieusement qu’il ne l’a fait en janvier lorsqu’il est allé à Forest.