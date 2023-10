Le sort de plus de 100 otages israéliens consume et unifie une nation terrorisée

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — La maison de Shelly Shem Tov est devenue un centre de panique. Depuis que son fils Omer, 21 ans, a été kidnappé lors d’une soirée dansante samedi – alors que ses parents suivaient impuissants son téléphone entrant dans la bande de Gaza – chaque pièce a été remplie d’amis et de membres de la famille, travaillant pour trouver quelque chose, n’importe quoi, qui leur apportera espoir.

Plus de deux douzaines de bénévoles avaient des ordinateurs portables sur les comptoirs et des téléphones à la main lundi, écoutant des messages, travaillant sur les réseaux sociaux, parcourant le monde à la recherche de réponses qu’ils n’avaient pas obtenues de sources officielles.

« Personne ne nous a contactés, personne ne nous a rien dit », a déclaré Shem Tov, les larmes revenant. « Nous avons besoin que les gens fassent leur travail. »

La scène est en train de se reproduire à travers le pays, alors que les familles de plus de 100 Israéliens que l’on croit retenus captifs à l’intérieur de Gaza ont de plus en plus désespérément besoin d’informations. En l’absence de réponse gouvernementale, ils redoutent la plus probable : une opération militaire massive, qui, selon eux, pourrait mettre leurs proches dans la ligne de mire.

Le groupe de Shem Tov a créé une chaîne WhatsApp avec plus de 500 membres de la famille qui regardent et attendent avec horreur.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nommé dimanche tardivement le poste vacant de commissaire aux prisonniers et aux personnes disparues, chargé de nouer des relations avec les négociateurs locaux et internationaux. Il a nommé Gal Hirsch, un général de brigade réserviste.

Israël a une histoire longue et controversée en matière de prises d’otages, d’échanges d’otages et de sauvetages d’otages – parfois mortels. Les gouvernements précédents ont négocié des otages et se sont battus pour eux.

En 1976, des commandos israéliens ont pris d’assaut un aéroport d’Entebbe, en Ouganda, libérant plus de 100 Israéliens détenus par des pirates de l’air palestiniens. (Trois des captifs ont été tués, tout comme le frère commando de Netanyahu.)

En 2011, Netanyahu a accepté de libérer 1 027 prisonniers du Hamas des prisons israéliennes en échange d’un soldat israélien capturé, Gilad Shalit, détenu à Gaza depuis plus de cinq ans.

Mais aucun des épisodes précédents, disent les experts, n’est comparable aux enlèvements massifs d’enfants, de grands-parents et de familles entières, dont la plupart ont été filmés et partagés sur les réseaux sociaux. Et aucune des options envisagées par le gouvernement n’est susceptible d’aboutir sans davantage d’effusion de sang, ont-ils déclaré.

« C’est sans précédent. Nous n’avons jamais vu autant de personnes capturées et détenues dans un territoire hostile », a déclaré Gershon Baskin, négociateur israélien dans l’affaire Shalit. « C’est une nouvelle réalité et il est difficile de mesurer comment la société y réagira. »

Parmi les défis, a déclaré Baskin, figure la capacité du Hamas à cacher des captifs dans cette enclave densément peuplée de 140 milles carrés, qui comprend de vastes réseaux souterrains.

Le Hamas a déclaré que les otages étaient détenus dans des tunnels et d’autres lieux sécurisés. Ahmed Abdul Hadi, représentant du Hamas au Liban, a démenti les informations selon lesquelles le groupe serait en pourparlers avec le Qatar au sujet d’un échange de prisonniers : « Il n’y a rien de tel pour le moment », a-t-il déclaré lundi au Washington Post. « Il est trop tôt pour cette conversation. »

Les services de renseignement israéliens à Gaza étaient considérés comme efficaces jusqu’à l’attaque surprise de samedi, mais avant cela, le Hamas avait prouvé sa détermination à dissimuler les otages. Le jour où Shalit a été libéré, les militants ont envoyé plus de 30 véhicules leurres, a déclaré Baskin. Le captif n’était dans aucun d’eux.

« Il n’y a aucune opportunité de sauvetage massif car le Hamas n’a aucun moyen de les garder tous ensemble », a-t-il déclaré.

Les perspectives d’un grand accord ne sont pas beaucoup plus probables, selon Danny Orbach, historien militaire de l’Université hébraïque de Jérusalem.

L’opinion publique, qui soutenait largement l’échange déséquilibré de nombreux prisonniers contre un seul soldat, s’est érodée au fil du temps. Certains analystes ont accusé les combattants libérés d’alimenter de futures attaques terroristes.

« Israël ne sera pas en mesure de se rendre au Hamas sur ce coup-là », a déclaré Orbach.

Cette attaque à plusieurs volets, qui a tué au moins 800 personnes, a brisé la coexistence fragile mais durable d’Israël avec le Hamas. Les lancements réguliers de roquettes et les guerres périodiques ont été largement considérés comme un prix acceptable pour contenir le groupe militant. Le pays semble désormais uni pour appeler à une intervention militaire majeure, quel qu’en soit le prix.

« Je pense que l’opinion publique israélienne, de l’extrême gauche à l’extrême droite, estime que le prix de la coexistence avec le Hamas est intolérable », a déclaré Orbach.

Les deux experts pensaient qu’un accord d’otages à petite échelle était possible – l’échange d’enfants, d’Israéliens âgés et malades contre des prisonnières malades du Hamas, par exemple. Mais ni l’un ni l’autre ne pensait que les otages empêcheraient Israël de lancer une attaque massive sur Gaza.

« Le public veut aller à Gaza et attaquer le Hamas », a déclaré Orbach. « Le public souhaite également que les otages soient secourus en toute sécurité. Je ne pense pas qu’ils aient accepté la contradiction inhérente.»

Pour les familles des personnes détenues, les scénarios sont une autre agonie.

Adva Adar, 32 ans, ignore le débat sur les prochaines étapes qui fait rage sur les réseaux sociaux et à la télévision. Elle espère que sa grand-mère, veuve et âgée de 85 ans, reviendra à la maison.

« Nous essayons de ne pas entretenir ces pensées », a déclaré Adar. « Nous voulons juste qu’elle revienne. »

Yaffa Adar, une habitante de Nir-Oz, un kibboutz situé à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza, a pris contact pour la dernière fois depuis son sous-sol samedi à 9 heures du matin, le jour où la famille avait prévu de se rassembler pour la fête de Souccot : « Il y a des terroristes sur la route. », leur a-t-elle envoyé un texto.

La famille n’avait aucune idée de ce qui s’était passé jusqu’à ce qu’une vidéo fasse surface montrant leur grand-mère traversant, dans sa propre voiturette de golf, la frontière de Gaza. Elle souffre de maladies cardiaques et pulmonaires et prend des médicaments contre les douleurs chroniques.

« Sans ses médicaments, chaque minute est une horreur pour elle », a déclaré Adar.