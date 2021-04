« On ne nous a pas dit de dire cela aux talibs, que ce soit clair », a déclaré le responsable. Le fonctionnaire et un deuxième haut fonctionnaire également étroitement impliqué dans les pourparlers ont insisté sur le fait que les États-Unis ont suffisamment de poids sous d’autres formes pour continuer à faire pression pour la libération de Frerichs.

Le temps et l’influence sont à la fois courts. Les États-Unis ont rejeté les demandes des talibans pour un échange de prisonniers, et alors que toutes les troupes américaines devraient se retirer d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, la famille de Frerichs craint de plus en plus que son être cher soit laissé pour compte.

La famille et les partisans ont critiqué les responsables américains qui négocient avec les talibans, en particulier l’envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad, pour ne pas avoir donné la priorité à l’affaire dans la perspective de l’accord que l’administration Trump a conclu avec les talibans et au cours de plus d’un an de négociations. avec les militants qui ont suivi.

«Si le président veut que Mark rentre chez lui, alors son ambassadeur devrait suivre ses ordres et le faire avant que nous ne manquions de temps et d’effet de levier», a déclaré Charlene Cakora, la sœur de Frerichs. «J’en ai marre des fonctionnaires qui essaient de donner l’impression qu’ils nous aident, alors que nous ne sommes pas convaincus qu’ils le sont. L’Amérique ne laisse pas les gens derrière, non?

Le fait que Frerichs n’ait pas encore été ramené à la maison n’est « pas faute d’efforts », a déclaré le premier responsable. Le responsable a décrit de nombreuses réunions «intenses» avec les talibans axées sur son rétablissement au cours de plus d’un an.

Frerichs, 58 ans, ancien plongeur de la marine de Lombard, dans l’Illinois, vivait à Kaboul depuis une décennie et travaillait sur des projets de construction en tant qu’ingénieur lorsqu’il a été enlevé par un gang criminel quelques semaines avant la signature de l’accord américano-taliban en février. 2020. Il a été remis à une date inconnue l’année dernière au réseau Haqqani, un groupe qui a des liens étroits avec les talibans et qui a été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis.

À la mi-2020, les talibans ont pris la garde de Frerichs. Aujourd’hui, les États-Unis sont «extrêmement confiants» qu’il est vivant et qu’il reste sous le contrôle des talibans, selon le deuxième haut responsable américain.

Les défenseurs de cette affaire affirment que la présence de troupes américaines en Afghanistan est l’outil de négociation le plus puissant dont disposent les États-Unis avec les talibans.

«Ce que cela signifie de donner la priorité à un Américain retenu en otage à l’étranger, c’est d’utiliser l’effet de levier que nous avons, quand nous l’avons, pour ramener quelqu’un à la maison», a déclaré Margaux Ewen, directrice exécutive de la James W. Foley Legacy Foundation et avocate des Frerich. famille. «Il semble que chaque jour que nous approchons du retrait des troupes, nous perdons cet effet de levier.»

La sénatrice Tammy Duckworth (D-Ill.), Qui représente l’État d’origine de Frerichs, « estime que nous ne devrions laisser aucun Américain derrière et que notre nation doit continuer à donner la priorité au retour en toute sécurité de Mark Frerichs », a déclaré le porte-parole Ben Garmisa dans un communiqué. .

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré au Washington Post dans un communiqué que l’administration Biden «n’a pas une priorité plus élevée que le retour en toute sécurité des Américains détenus à l’étranger contre leur volonté.

«C’est pourquoi l’ambassadeur Khalilzad – agissant sous la direction du conseiller à la sécurité nationale, du secrétaire d’État et, finalement, du président – a soulevé à plusieurs reprises le cas de Mark Frerichs avec les talibans», a-t-il déclaré. «Nous ne nous arrêterons pas tant qu’il n’aura pas retrouvé sa famille en toute sécurité.»

Price a refusé de discuter de la question de savoir si Khalilzad avait conseillé à l’administration Biden de faire de la libération de Frerichs une condition du retrait.

«L’ambassadeur faisait partie intégrante du processus décisionnel. Mais nous ne voudrions pas détailler le processus de délibération », a déclaré Price. La Maison Blanche a renvoyé des questions à Price.

Le cas de Frerichs est rarement soulevé en public par de hauts responsables américains impliqués dans des négociations avec les talibans. Sous l’administration Trump, Frerichs n’a pas été mentionné dans le texte public de l’accord américano-taliban, ni dans les déclarations entourant sa signature. Biden n’a pas reconnu son cas lorsqu’il a annoncé le nouveau calendrier de retrait. Khalilzad tweeté à son sujet une fois en mai 2020.

Le tweet mentionnait un autre Américain porté disparu en Afghanistan, Paul Overby, dont le cas est plus ancien. Il a disparu en Afghanistan en 2014 alors qu’il recherchait un livre. Le deuxième fonctionnaire a déclaré que son cas faisait également partie des pourparlers «pour établir ce qui lui était arrivé pour obtenir une sorte de responsabilité».

Le bureau politique des talibans au Qatar n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur l’un ou l’autre cas.

Pendant la pression de l’administration Trump pour un accord avec les talibans et maintenant, avec les plans de retrait de l’administration Biden, Khalilzad «est tombé dans l’erreur classique de vouloir si mal l’accord, et l’autre partie peut toujours le sentir», a déclaré le représentant Michael Waltz. (R-Fla.), Ancien béret vert, vétéran de la guerre d’Afghanistan et défenseur de la famille Frerichs qui est informé des négociations par les représentants de la famille. Il a déclaré que Khalilzad considérait le cas de Frerichs comme «un obstacle» à la conclusion d’un accord avec les talibans et qu’il n’avait pas poussé la question à la table des négociations.

Un ancien responsable américain informé des pourparlers entre les États-Unis et les talibans a déclaré que le récit de Waltz était conforme à sa connaissance des négociations. L’ancien responsable américain a déclaré qu’on lui avait dit que pendant plus d’un an, Khalilzad n’avait pas soulevé le cas Frerichs de manière sérieuse avec les talibans, ne le mentionnant souvent qu’en passant.

Les deux responsables américains actuels ont déclaré que ces caractérisations étaient fausses. Le premier responsable a déclaré que les réunions traitant du cas de Frerichs étaient souvent en tête-à-tête et à huis clos. «Je serais surpris de voir comment quelqu’un saurait» ce qui a été discuté lors de ces réunions, a-t-il déclaré. Il a crédité l’influence américaine pour avoir fait pression sur les talibans pour qu’ils «acquièrent» des Frerichs du réseau Haqqani.

Les États-Unis savaient que Frerichs avait été kidnappé lorsque l’accord de retrait a été signé avec les talibans en février 2020, mais le premier responsable a déclaré que l’on ne savait pas alors qui étaient les ravisseurs. Quelques mois plus tard seulement, les négociateurs américains ont fait pression sur les talibans pour qu’ils localisent Frerichs et le mettent en garde à vue, permettant aux pourparlers de commencer sur la manière de le ramener chez lui, selon le premier responsable.

Les talibans ont demandé la libération du chef de file afghan de la drogue Bashir Noorzai, qui a été reconnu coupable et condamné par un tribunal fédéral américain pour trafic de drogue, en échange de Frerichs, a déclaré le deuxième responsable. La proposition a été examinée l’année dernière mais a finalement été rejetée par le ministère de la Justice en raison des préoccupations concernant la création d’un précédent en libérant une personne reconnue coupable d’un crime pour des raisons politiques, a déclaré l’ancien responsable américain. Près d’un an plus tard, on ne sait pas si la proposition est de retour sur la table.

Les talibans demandent également la levée des sanctions contre les principaux dirigeants talibans et la libération de milliers de prisonniers. Les dirigeants politiques du groupe sont conscients que le mouvement a besoin d’une reconnaissance internationale et de gros montants d’aide s’il veut exercer un pouvoir sur l’Afghanistan au niveau national.

D’autres règlements politiques négociés par les États-Unis ont inclus le retour ou l’échange d’otages. Cinq Américains, dont le journaliste du Washington Post Jason Rezaian, ont été libérés après des pourparlers parallèles aux négociations nucléaires de 2015 avec l’Iran. Deux autres otages n’ont pas été libérés: Siamak Namazi, un consultant en affaires enlevé pendant la négociation de l’accord, et Bob Levinson, un ancien agent du FBI qui a été enlevé en Iran en 2007.

Namazi est toujours détenu par l’Iran et la famille de Levinson a été informée qu’il était décédé en 2020, mais ils recherchent toujours des informations sur le moment et la façon dont il est décédé.

«Nous devons envoyer un signal très clair», a déclaré Waltz, membre du Congrès de Floride. «Vous n’obtenez pas d’accord – que ce soit l’accord avec l’Iran, ou dans ce cas ce que les talibans demandent depuis 20 ans, c’est-à-dire le départ des Américains – pendant que vous détenez un otage américain. Vous ne récompensez pas ce comportement. «

Waltz craint également que le retrait complet des forces américaines ne rende «incroyablement difficile et incroyablement risqué» la conduite d’une opération de sauvetage en Afghanistan pour récupérer Frerichs.

Mais avant même le retrait complet des forces américaines d’ici le 11 septembre, la famille de Frerichs et ses défenseurs craignent pour son bien-être après le 1er mai, date limite de retrait initiale négociée par l’administration Trump avec les talibans.

Après que Biden ait prolongé ce délai, les talibans ont averti que « les problèmes seront certainement aggravés et ceux qui ne se conformeront pas à l’accord seront tenus pour responsables », selon un tweet du porte-parole des Taliban Zabiullah Mujahid.

Le premier haut responsable américain a déclaré qu’il n’y avait «aucune indication» que la vie de Frerichs serait en plus grand danger après le 1er mai.