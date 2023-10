Le sort de l’Ukraine est désormais lié à un lieu tumultueux : le Congrès américain

Le sort de l’effort de guerre de l’Ukraine est désormais lié à un lieu de plus en plus imprévisible : le Congrès des États-Unis.

Les États-Unis sont de loin le principal donateur en matière d’autodéfense de l’Ukraine et de nouvelles incertitudes subsistent quant à la continuité de ce financement.

En effet, la Chambre des représentants est dans l’incertitude alors que les Républicains recherchent un nouveau leader après l’éviction sans précédent du président de la Chambre.

Il n’est en aucun cas certain que le prochain président de la Chambre des représentants soit aussi pro-ukrainien que Kevin McCarthy, expulsé, à mesure que le soutien républicain s’amenuise.

Il existe encore plusieurs voies pour fournir une nouvelle aide. Ils vont des manœuvres procédurales parlementaires à la prise de risques politiques.

Aucune de ces options n’est garantie de réussir, et aucune ne se concrétisera immédiatement, ce qui signifie une période d’anxiété prolongée à Kiev alors que le financement américain actuel va se tarir à l’automne.

Kevin McCarthy démis de ses fonctions de président de la Chambre des représentants. Le républicain Kevin McCarthy a été évincé de son poste de président de la Chambre des représentants à l'issue d'une confrontation extraordinaire. Parmi ceux qui l'ont rejeté figurent des démocrates et des membres de son propre parti.

Reconnaissant cette nervosité émergente, le président américain Joe Biden a appelé les dirigeants mondiaux plus tôt cette semaine et a également annoncé qu’il prononcerait un discours sur ce sujet.

« Cela m’inquiète », a déclaré mercredi Biden à propos de la suspension du financement.

Il a déclaré qu’il parlerait bientôt de solutions potentielles à court terme. À long terme, il fait appel à la majorité du Congrès, qui, selon lui, soutient davantage de financement pour l’Ukraine.

Biden a raison : environ les trois quarts des législateurs américains votent systématiquement pour davantage de fonds pour l’Ukraine et soutiendraient sans aucun doute la demande du président de 24 milliards de dollars de financement supplémentaire.

Mais il est moins évident qu’un vote aura lieu. Cela pourrait dépendre du prochain dirigeant républicain et de l’état d’esprit du Parti républicain.

Les Ukrainiens réagissent sur la place de l’Indépendance de Kiev le 1er octobre lors de la minute de silence en mémoire des soldats tués pendant la guerre. Les responsables de la Maison Blanche estiment que le financement actuel des États-Unis en faveur de l’Ukraine ne durera que quelques mois. (Alex Babenko/Associated Press)

Les effets sur le champ de bataille : semaines ou mois

Le responsable de la Maison Blanche, John Kirby, a estimé que le financement américain actuel durerait environ quelques mois et s’est montré plus catégorique lorsqu’on lui a demandé si l’Ukraine serait capable de continuer à se défendre sans le soutien américain.

« Pour être franc… non, » répondit Kirby.

Les États-Unis ont en effet fourni à l’Ukraine de tout, des bandages et lunettes médicaux aux chars, missiles, drones, équipements de déminage, artillerie et renseignements sur le champ de bataille.

« Les États-Unis ont des capacités sans précédent », a déclaré Mark Cancian, expert en budgétisation militaire au Centre d’études stratégiques et internationales et fonctionnaire à la retraite du ministère de la Marine et de la Défense.

Il propose une sombre évaluation de ce qui arrivera à l’Ukraine si ce robinet est fermé.

Dans quelques semaines, dit-il, cela se fera sentir sur les lignes de front. Les pénuries d’équipements s’accumuleraient et s’aggraveraient progressivement. À terme, a-t-il ajouté, l’Ukraine sera confrontée à des pressions pour négocier un cessez-le-feu rapide à des conditions défavorables.

Biden accueille Zelensky pour sa deuxième visite en temps de guerre. Le président Joe Biden a souligné le soutien des États-Unis à la lutte de l'Ukraine contre la Russie alors que le président du pays se rendait à Washington pour la deuxième fois depuis l'invasion russe. Mais Volodymyr Zelenskyy a quelques critiques parmi les Républicains, qu'il a tenté de convaincre lors de sa visite.

Un colonel à la retraite de l’armée américaine l’a exprimé encore plus crûment.

« Cela garantira la défaite de l’Ukraine dans cette guerre et la victoire de la Russie », a déclaré Gian Gentile, directeur associé de la division de recherche militaire du bureau de la région de Washington du ministère financé par le gouvernement américain. Société RAND groupe de réflexion.

Le Pentagone dispose potentiellement encore de plusieurs mois de financement pour l’Ukraine. Mais ce n’est pas si simple, car différents programmes existent et ils ne sont pas financés de la même manière.

Dans un courriel adressé à CBC News, l’armée américaine a déclaré qu’elle ne disposait plus de fonds pour un programme d’achat de nouvelles armes pour l’Ukraine. Il reste 5,4 milliards de dollars pour approvisionner l’Ukraine en armes américaines ; et il ne reste pas suffisamment de fonds (1,6 milliard de dollars) aux États-Unis pour remplacer les armes qu’ils envoient à l’Ukraine.

La situation au Congrès

Les Ukrainiens ont de nombreuses raisons d’être attentifs la semaine prochaine à la réunion de la Chambre des représentants pour choisir un nouveau président.

Le Président exerce un pouvoir énorme pour décider quels projets de loi seront soumis au vote du Congrès et quels projets de loi resteront sur une étagère.

L’un des aspirants présidents est un opposant virulent à une aide supplémentaire à l’Ukraine, le partisan populiste Jim Jordan de l’Ohio.

Il a suivi une trajectoire similaire à celle de nombreux membres de son parti : en 2022, Jordan a d’abord prise en charge Financement de l’Ukraine, en tweetant des choses comme : « Priez pour l’Ukraine . Que Dieu bénisse ses courageux citoyens. » Et il a félicité le président ukrainien mais en quelques mois, il était devenu un critique et obtient maintenant le score le plus bas possible d’un groupe pro-Ukraine qui suit les votes du Congrès.

Le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio, est l’un des aspirants présidents qui s’oppose ouvertement à une aide supplémentaire à l’Ukraine. Il a souligné que les États-Unis avaient de plus grandes priorités sur leur territoire. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

La Jordanie a déclaré mercredi qu’elle s’opposait à un financement accru pour l’Ukraine, soulignant que les États-Unis avaient de plus grandes priorités dans leur pays.

« Le problème le plus pressant pour les Américains n’est pas l’Ukraine, mais la situation frontalière et la criminalité dans les rues », a-t-il déclaré.

De l’autre côté, il y a le candidat rival à la présidence, Steve Scalise, de Louisiane, qui a toujours voté pour le financement de l’Ukraine tout en faisant partie de l’équipe de direction de McCarthy.

Il convient de noter que le dernier Président était résolument pro-Ukraine. Lors de sa conférence de presse sur sa démission, McCarthy a livré un monologue passionné de cinq minutes comparant Vladimir Poutine à Adolf Hitler et a clairement exprimé son objectif de soutenir la victoire ukrainienne.

Les législateurs américains évitent la fermeture du gouvernement grâce à un accord de dernière minute. Les Républicains et les Démocrates américains modérés ont approuvé un accord de dépenses quelques heures seulement avant la date limite de fermeture du gouvernement américain, samedi. Le projet de loi, présenté par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a rendu encore plus furieux les républicains radicaux qui cherchaient déjà à le pousser de son poste.

Pourtant, même lui avait hésité à évoquer un autre vote.

Il suffit de regarder les événements de cette semaine pour comprendre pourquoi. Il a suffi d’une petite révolte de huit républicains pour que la présidence de McCarthy prenne fin.

Un projet de loi ukrainien susciterait bien plus de huit opposants, ainsi que le venin de certains commentateurs conservateurs influents.

Presque la moitié des républicains a récemment tenté de bloquer l’aide future à l’Ukraine, même si la plupart des sondages toujours montrer un majorité claire soutenir les efforts américains pour armer l’Ukraine.

Cela crée un sérieux problème pour les dirigeants républicains, qui disposent d’une majorité de cinq sièges à la Chambre et ne sont pas en mesure de risquer de déclencher une révolte.

Demandez simplement à McCarthy.

Le représentant Kevin McCarthy, R-Calif., s’adresse aux journalistes quelques heures après avoir été évincé de son poste de président de la Chambre mardi. Lors de sa conférence de presse sur sa démission, il a clairement exprimé son soutien à la victoire ukrainienne. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Quatre voies à suivre

Cela ne veut pas dire que l’aide américaine est terminée. Le Congrès américain dispose de quatre moyens pour fournir des fonds supplémentaires.

Une possibilité est que le prochain président soit soutenu par les démocrates. C’est loin d’être le cas, mais si aucun Républicain ne parvient à obtenir les 218 voix nécessaires pour un candidat, un choix centriste consensuel pourrait émerger.

Une deuxième option serait un leader républicain prêt à risquer sa propre carrière, à présenter un projet de loi sur l’Ukraine et à parier que son parti n’évincera pas un autre président si rapidement.

Une troisième implique une manœuvre parlementaire rare connue sous le nom de pétition de décharge. Il permet aux députés ordinaires de contourner le Président et de forcer le vote sur un projet de loi.

Cela n’arrive presque jamais. Les législateurs doivent inscrire leur nom sur un liste publique et risquer de provoquer la colère de leurs dirigeants. Il existe également un certain tabou institutionnel à ce sujet. Au cours des trois dernières décennies, ça n’a réussi que deux fois à forcer un vote.

« Les chances d’adoption ne sont pas bonnes », a déclaré Greg Shaw, expert du Congrès et politologue à l’Université Wesleyan dans l’Illinois.

Cela prend aussi du temps. Un projet de loi reste bloqué en commission pendant plus de 30 jours, puis le vote peut prendre encore quelques semaines. L’Ukraine et ses alliés auraient probablement besoin de certitude plus tôt que cela.

« Ce n’est pas un processus rapide », a déclaré Shaw.

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, R-La., autre candidat au poste de président, a toujours voté en faveur du financement de l’Ukraine. (José Luis Magana/Associated Press)

La quatrième option est un compromis bipartisan : un orateur comme Jordan ou Scalise pourrait associer l’aide à l’Ukraine à des mesures de sécurité aux frontières pour rallier les républicains.

C’est peut-être pour cela que la Jordanie, interrogée mercredi sur l’aide à l’Ukraine, a spécifiquement mentionné la frontière.

Une chose est sûre : les Ukrainiens ont des raisons de s’inquiéter des événements à Washington. Un parlementaire ukrainien a prédit cette semaine que des fonds viendraient – ​​éventuellement.

« Le désastre n’est pas encore arrivé », a déclaré Oleksiy Goncharenko sur son compte Telegram.

« Les États-Unis sont notre principal allié. Sans le soutien des États-Unis, nous n’avons pratiquement aucune chance de résister. »