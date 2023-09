Le sort de l’Inde est lié et la démocratie est en jeu alors que les Maldives votent au second tour | Actualités électorales

Les électeurs des Maldives votent pour le second tour de l’élection présidentielle qui déterminera le sort de la démocratie naissante de l’archipel de l’océan Indien ainsi que ses liens avec la Chine et l’Inde.

L’élection de samedi oppose le président Ibrahim Mohamed Solih, partisan d’une politique privilégiant l’Inde, au maire de la capitale, Mohamed Muizzu, dont la coalition d’opposition a cherché à resserrer les liens avec la Chine et a supervisé une vaste répression de la dissidence alors qu’elle était au pouvoir depuis 2013-18.

Muizzu est apparu comme le favori surprise lors du premier tour de scrutin le 8 septembre, remportant environ 46 pour cent des suffrages exprimés. Solih – blessé par un faible taux de participation électorale et une scission au sein de son Parti démocratique maldivien (MDP) – a remporté 39 pour cent.

Les observateurs estiment que l’issue du second tour de samedi est trop serrée pour être annoncée.

Le scrutin a ouvert à 8h00 heure locale (03h00 GMT) et se clôturera à 17h00 (11h00 GMT). Quelque 282 804 personnes sont éligibles pour voter au second tour. Le dépouillement des votes commence immédiatement et les résultats seront connus dans quelques heures.

Alors que le scrutin commence aux Maldives, voici ce que vous devez savoir sur ces élections aux enjeux élevés.

Rivalité sino-indienne

Le résultat du vote de samedi pourrait être déterminant pour décider de la bataille d’influence entre la Chine et l’Inde aux Maldives.

Solih a accumulé environ 1 milliard de dollars de dettes envers New Delhi après avoir remporté les dernières élections de 2018 par un glissement de terrain, dans un contexte de colère généralisée face à la corruption et aux violations des droits de l’homme sous son prédécesseur, Abdulla Yameen. Cette dette comprend des prêts destinés à des projets de logement et de transport dans la capitale, Malé.

Les Maldives doivent un montant similaire à la Chine.

Pékin avait financé les projets de Yameen pour un pont unique en son genre reliant Malé aux îles voisines, ainsi que la modernisation de son principal aéroport international. Selon le Baani Center for International Policy, un groupe de réflexion maldivien, la dette du pays envers la Chine et l’Inde à la fin de 2021 s’élevait à 26 % du PIB chacune.

N Sathiya Moorthy, un commentateur politique basé dans la ville indienne de Chennai, a déclaré que pour Pékin et New Delhi, l’élection de samedi était « une question de prévisibilité de leurs relations avec les Maldives sous la prochaine présidence ». Solih est désormais prévisible dans les deux cas, a-t-il déclaré, mais Muizzu – qui se présente aux élections après que Yameen ait été emprisonné pour corruption l’année dernière – est synonyme d’incertitude.

En effet, la coalition dirigée par le Parti progressiste des Maldives (PPM) de Muizzu a lancé une campagne au vitriol « India Out » visant à réduire ce qu’elle appelle l’influence démesurée de New Delhi dans les affaires du pays. « L’Inde est devenue la question sans nom de ce deuxième tour de scrutin, les publications anti-indiennes sur les réseaux sociaux faisant le tour beaucoup plus que lors du premier », a déclaré Moorthy.

Craintes pour la démocratie

Un changement de gouvernement mettra à l’épreuve non seulement la politique étrangère du pays, mais aussi sa démocratie naissante.

Les opposants de Muizzu affirment que le maire – qui était membre du cabinet du gouvernement Yameen – pourrait ramener le pays à l’autoritarisme observé sous l’ancien président. Pendant qu’il était au pouvoir, Yameen a présidé une vaste répression contre la dissidence qui a inclus l’emprisonnement de presque tous les dirigeants de l’opposition, la poursuite des journalistes et un énorme scandale de corruption, dans lequel des dizaines de millions de dollars ont été volés dans les coffres publics et utilisés pour corrompre. juges, législateurs et membres des institutions de surveillance. Il a également fermé les yeux sur la présence croissante de groupes liés à Al-Qaïda et à l’EI (ISIS), même après l’assassinat d’un jeune journaliste et d’un blogueur.

« L’expérience maldivienne en matière de politique démocratique est encore très précaire », a déclaré Azim Zahir, maître de conférences et chercheur en relations internationales et politique à l’Université d’Australie occidentale à Perth. « Et cette même expérience était sérieusement menacée lorsque le PPM était au pouvoir. Le fait que Muizzu ait été ministre de ce gouvernement me rend vraiment nerveux quant à l’avenir de la démocratie s’il remporte les élections. »

Muizzu s’est toutefois engagé à ne pas s’en prendre à ses opposants politiques.

« Je ne soutiens pas la brutalité », a déclaré la semaine dernière le maire de 45 ans au journal Dhauru. « Je ne prendrai aucune mesure contre mes adversaires parce qu’ils ne sont pas d’accord avec moi… Tout le monde en aura l’occasion [to carry out political activities].»

Division du parti au pouvoir

Solih, quant à lui, a rejeté les assurances de Muizzu.

Le président sortant a décrit le vote de samedi comme un affrontement entre démocratie et autocratie.

« Cette élection est un choix entre la paix et la stabilité aux Maldives, ou la brutalité, la peur et le chaos », a déclaré le président de 61 ans à ses partisans à la veille du second tour. « Si vous ne votez pas [for me]les Maldives tout entières devront peut-être pleurer et verser des larmes.

L’enjeu étant considérable, le président a cherché à gagner le soutien des candidats classés troisième et quatrième au premier tour, mais en vain.

Ilyas Labeeb est arrivé troisième au premier tour, avec sept pour cent des voix. Labeeb était le candidat des Démocrates, un parti fondé par le président du Parlement et ancien président Mohamed Nasheed, qui s’est brouillé avec Solih après avoir perdu une primaire présidentielle âprement disputée plus tôt cette année.

Nasheed et les démocrates accusent Solih de ne pas avoir tenu les promesses électorales qu’il avait faites en 2018 pour garantir que justice soit rendue dans le cadre du plus grand scandale de corruption des Maldives ainsi que des meurtres liés à Al-Qaïda. Ils accusent également son gouvernement d’avoir mis en place un vaste système de clientélisme, utilisant des entreprises publiques pour attribuer des milliers d’emplois et racheter des médias.

Le gouvernement nie ces allégations.

Sans le soutien des démocrates, Solih arrive au second tour avec un « désavantage significatif », a déclaré Ahmed Shaheed, ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives et professeur de droit international des droits de l’homme à l’Université d’Essex au Royaume-Uni.

« Il est assez frappant que [Solih] n’a pas réussi à constituer une coalition solide. Et sans l’approbation ouverte de [Nasheed]il est peu probable que les démocrates votent pour Solih », a-t-il déclaré.

« Cela va être une compétition très serrée. Je ne pense pas que quiconque soit en mesure de déclarer confortablement que l’élection lui appartient », a ajouté Shaheed.